https://sputniknews.com.tr/20230112/interpolun-aradigi-arac-aksarayda-bulundu-1065672618.html
Interpol'ün aradığı araç Aksaray'da bulundu
Interpol'ün aradığı araç Aksaray'da bulundu
Fransa’dan kaçak yollarla Aksaray’a getirilen ve Interpol tarafından çalıntı kaydı bulunan araç JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T13:47+0300
2023-01-12T13:47+0300
2023-01-12T13:55+0300
fransa
interpol
aksaray
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065672444_0:0:1975:1111_1920x0_80_0_0_97daa0aee58a07b6381bc5f271f3d987.jpg
Interpol Daire Başkanlığı tarafından Fransa’da çalınan bir aracın Aksaray’da bulunduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.Bir süre yapılan araştırmada çalıntı aracın Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı.JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyonda araç bir ikametin önünde bulunurken, yapılan araştırmada aracın H.K. isimli bir şahsa ait olduğu ve kaçak yollarla Aksaray’a getirildiği belirlendi. Araç yapılan incelemelerin ardından otoparka teslim edilerek, yasal işlemler başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221115/antalyada-interpol-tarafindan-aranan-italyan-uyusturucu-kacakciligi-suphelisi-yakalandi-1063464119.html
fransa
aksaray
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065672444_227:0:1708:1111_1920x0_80_0_0_2367de8987f625addf1b24b251c78033.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, interpol, aksaray
fransa, interpol, aksaray
Interpol'ün aradığı araç Aksaray'da bulundu
13:47 12.01.2023 (güncellendi: 13:55 12.01.2023) Abone ol
Fransa’dan kaçak yollarla Aksaray’a getirilen ve Interpol tarafından çalıntı kaydı bulunan araç JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.
Interpol Daire Başkanlığı tarafından Fransa’da çalınan bir aracın Aksaray’da bulunduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
Bir süre yapılan araştırmada çalıntı aracın Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı.
JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyonda araç bir ikametin önünde bulunurken, yapılan araştırmada aracın H.K. isimli bir şahsa ait olduğu ve kaçak yollarla Aksaray’a getirildiği belirlendi. Araç yapılan incelemelerin ardından otoparka teslim edilerek, yasal işlemler başlatıldı.