https://sputniknews.com.tr/20230112/interpolun-aradigi-arac-aksarayda-bulundu-1065672618.html

Interpol'ün aradığı araç Aksaray'da bulundu

Interpol'ün aradığı araç Aksaray'da bulundu

Fransa’dan kaçak yollarla Aksaray’a getirilen ve Interpol tarafından çalıntı kaydı bulunan araç JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T13:47+0300

2023-01-12T13:47+0300

2023-01-12T13:55+0300

fransa

interpol

aksaray

türkiye

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Interpol Daire Başkanlığı tarafından Fransa’da çalınan bir aracın Aksaray’da bulunduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.Bir süre yapılan araştırmada çalıntı aracın Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı.JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyonda araç bir ikametin önünde bulunurken, yapılan araştırmada aracın H.K. isimli bir şahsa ait olduğu ve kaçak yollarla Aksaray’a getirildiği belirlendi. Araç yapılan incelemelerin ardından otoparka teslim edilerek, yasal işlemler başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221115/antalyada-interpol-tarafindan-aranan-italyan-uyusturucu-kacakciligi-suphelisi-yakalandi-1063464119.html

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