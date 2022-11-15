https://sputniknews.com.tr/20221115/antalyada-interpol-tarafindan-aranan-italyan-uyusturucu-kacakciligi-suphelisi-yakalandi-1063464119.html

Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T22:12+0300

2022-11-15T22:12+0300

2022-11-15T22:13+0300

türkiye

interpol

interpol

uyuşturucu

antalya emniyet müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063463974_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_4407e85bd6c9144dafcb1385479c958c.png

İnterpol tarafından 4 yıldır aranan İtalyan uyuşturucu baronu Luciano Camporesi Antalya'da yakalandı.Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı189 ekipleri, İnterpol tarafından aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Luciano Camporesi'nin kentte olduğu bilgisini ulaştı.Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

interpol, interpol, uyuşturucu, antalya emniyet müdürlüğü