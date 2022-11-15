https://sputniknews.com.tr/20221115/antalyada-interpol-tarafindan-aranan-italyan-uyusturucu-kacakciligi-suphelisi-yakalandi-1063464119.html
Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T22:12+0300
2022-11-15T22:12+0300
2022-11-15T22:13+0300
türkiye
interpol
interpol
uyuşturucu
antalya emniyet müdürlüğü
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İnterpol tarafından 4 yıldır aranan İtalyan uyuşturucu baronu Luciano Camporesi Antalya'da yakalandı.Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı189 ekipleri, İnterpol tarafından aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Luciano Camporesi'nin kentte olduğu bilgisini ulaştı.Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.
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interpol, interpol, uyuşturucu, antalya emniyet müdürlüğü
interpol, interpol, uyuşturucu, antalya emniyet müdürlüğü
Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
22:12 15.11.2022 (güncellendi: 22:13 15.11.2022) Abone ol
İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İnterpol tarafından 4 yıldır aranan İtalyan uyuşturucu baronu Luciano Camporesi Antalya'da yakalandı.Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı189 ekipleri, İnterpol tarafından aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Luciano Camporesi'nin kentte olduğu bilgisini ulaştı.
Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.
Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.