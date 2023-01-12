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İddia: ABD ve Suudi Arabistan, Yemen'de 'iki devletli çözüm' üzerinde anlaştı
İddia: ABD ve Suudi Arabistan, Yemen'de 'iki devletli çözüm' üzerinde anlaştı
Yemen medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, ABD ve Suudi Arabistan'ın 2015'ten bu yana savaşın sürdüğü Yemen'de 'iki devletli çözüm' konusunda mutabık... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T17:10+0300
2023-01-12T17:10+0300
dünya
abd
suudi arabistan
yemen
iki devletli çözüm
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2015'te Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri müdahale başlattığı Yemen'de Washington ile Riyad arasında 'çözüm yolu' üzerine anlaşmaya varıldığı iddia edildi.Al Akhbar Al Yemeni gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, ABD ile Suudi Arabistan'ın 'iki devletli çözüm' üzerinde anlaştıklarını ama ülkede faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler bağlantılı Islah partisinin statüsüne dair tartışmaların devam ettiğini belirtti.Kaynaklar, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Tim Lenderking'in Riyad'a yaptığı son ziyarette Suudi yetkililerle kuzeyde ve güneyde iki ayrı devlet kurulması süreci başlatılması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.Ayrıca kaynaklar, ABD'nin önerisinin güneyi geçiş hükümetine, kuzeyi de Husilere teslim etmeyi ve aralarında ortak bir yönetim kurulmasını öngördüğünü belirtti.Daha önce ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından hazırlanan raporda, merikalı askeri uzmanların Suudi Arabistan'a iki devletli çözüm veya konfederasyon konusundaki tutumunu, Islah'ın statüsünü ve petrol gelirlerini tanımlama teklifi sunduğu öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221215/abdden-yemendeki-el-kaide-lideri-hakkinda-bilgi-verene-5-milyon-dolar-odul-1064605371.html
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abd, suudi arabistan, yemen, iki devletli çözüm
abd, suudi arabistan, yemen, iki devletli çözüm

İddia: ABD ve Suudi Arabistan, Yemen'de 'iki devletli çözüm' üzerinde anlaştı

17:10 12.01.2023
© AA / Mohammed HamoudHusiler Hareketi destekçileri
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA / Mohammed Hamoud
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Yemen medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, ABD ve Suudi Arabistan'ın 2015'ten bu yana savaşın sürdüğü Yemen'de 'iki devletli çözüm' konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
2015'te Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri müdahale başlattığı Yemen'de Washington ile Riyad arasında 'çözüm yolu' üzerine anlaşmaya varıldığı iddia edildi.
Al Akhbar Al Yemeni gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, ABD ile Suudi Arabistan'ın 'iki devletli çözüm' üzerinde anlaştıklarını ama ülkede faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler bağlantılı Islah partisinin statüsüne dair tartışmaların devam ettiğini belirtti.
Kaynaklar, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Tim Lenderking'in Riyad'a yaptığı son ziyarette Suudi yetkililerle kuzeyde ve güneyde iki ayrı devlet kurulması süreci başlatılması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.
Ayrıca kaynaklar, ABD'nin önerisinin güneyi geçiş hükümetine, kuzeyi de Husilere teslim etmeyi ve aralarında ortak bir yönetim kurulmasını öngördüğünü belirtti.
Daha önce ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından hazırlanan raporda, merikalı askeri uzmanların Suudi Arabistan'a iki devletli çözüm veya konfederasyon konusundaki tutumunu, Islah'ın statüsünü ve petrol gelirlerini tanımlama teklifi sunduğu öne sürülmüştü.
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