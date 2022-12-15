https://sputniknews.com.tr/20221215/abdden-yemendeki-el-kaide-lideri-hakkinda-bilgi-verene-5-milyon-dolar-odul-1064605371.html

ABD'den Yemen'deki El Kaide lideri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD'den Yemen'deki El Kaide lideri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD, El Kaide'nin Yemen'deki liderlerinden Ebu Eymen el-Mısri olarak da bilinen İsam el-Benna hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolar ödül verileceğini... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T02:50+0300

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dünya

abd

yemen

el kaide

islami terör

ödül

ortadoğu

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ABD Yemen Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Adalet için Mücadele Programı kapsamında, Ebu Eymen el-Mısri olarak bilinen İsam el-Benna hakkında bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.Açıklamada, el-Benna'nın merkezi Yemen'de olan Arap Yarımadası'ndaki El Kaide yöneticilerinden olduğu kaydedildi.El Kaide, Yemen'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor. ABD de Yemen'deki El Kaide unsurlarının bulunduğunu iddia ettiği noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) operasyonlar gerçekleştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221031/el-kaide-ve-isidin-eski-kadisi-adanada-yakalandi-1062885417.html

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abd, yemen, el kaide, islami terör, ödül, ortadoğu