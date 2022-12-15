https://sputniknews.com.tr/20221215/abdden-yemendeki-el-kaide-lideri-hakkinda-bilgi-verene-5-milyon-dolar-odul-1064605371.html
ABD'den Yemen'deki El Kaide lideri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül
ABD'den Yemen'deki El Kaide lideri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül
ABD, El Kaide'nin Yemen'deki liderlerinden Ebu Eymen el-Mısri olarak da bilinen İsam el-Benna hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolar ödül verileceğini... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T02:50+0300
2022-12-15T02:50+0300
2022-12-15T02:50+0300
dünya
abd
yemen
el kaide
islami terör
ödül
ortadoğu
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ABD Yemen Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Adalet için Mücadele Programı kapsamında, Ebu Eymen el-Mısri olarak bilinen İsam el-Benna hakkında bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.Açıklamada, el-Benna'nın merkezi Yemen'de olan Arap Yarımadası'ndaki El Kaide yöneticilerinden olduğu kaydedildi.El Kaide, Yemen'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor. ABD de Yemen'deki El Kaide unsurlarının bulunduğunu iddia ettiği noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) operasyonlar gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/el-kaide-ve-isidin-eski-kadisi-adanada-yakalandi-1062885417.html
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abd, yemen, el kaide, islami terör, ödül, ortadoğu
abd, yemen, el kaide, islami terör, ödül, ortadoğu
ABD'den Yemen'deki El Kaide lideri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül
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ABD, El Kaide'nin Yemen'deki liderlerinden Ebu Eymen el-Mısri olarak da bilinen İsam el-Benna hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
ABD Yemen Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Adalet için Mücadele Programı kapsamında, Ebu Eymen el-Mısri olarak bilinen İsam el-Benna hakkında bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.
Açıklamada, el-Benna'nın merkezi Yemen'de olan Arap Yarımadası'ndaki El Kaide yöneticilerinden olduğu kaydedildi.
El Kaide, Yemen'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor. ABD de Yemen'deki El Kaide unsurlarının bulunduğunu iddia ettiği noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) operasyonlar gerçekleştiriyor.