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El Kaide ve IŞİD'in eski kadısı Adana’da yakalandı
El Kaide ve IŞİD'in eski kadısı Adana’da yakalandı
Adana polisinin IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El Kaide ve IŞİD'in... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T09:53+0300
2022-10-31T09:53+0300
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak’ta IŞİD saflarında faaliyet gösteren 1’i Türk 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubu’na dahil olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı evlerde, şüpheliler gözaltına aldı.Emniyete götürülen şüphelilerden A.H.’nin (52), Suriye’de El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin IŞİD'in eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. A.H.’nin, örgüt bünyesinde sözde ‘kadılık’ yaptığı, sözde 'fetva sorumlusu' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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türkiye, suriye, işid, el kaide, adana
türkiye, suriye, işid, el kaide, adana

El Kaide ve IŞİD'in eski kadısı Adana’da yakalandı

09:53 31.10.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana polisinin IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El Kaide ve IŞİD'in 'kadılığını' yaptığı öğrenildi.
Adana polisinin IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El Kaide ve IŞİD'in 'kadılığını' yaptığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SÜLEYMAN CENK İDAYE
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Adana polisinin IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El Kaide ve IŞİD'in 'kadılığını' yaptığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak’ta IŞİD saflarında faaliyet gösteren 1’i Türk 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubu’na dahil olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı evlerde, şüpheliler gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden A.H.’nin (52), Suriye’de El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin IŞİD'in eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. A.H.’nin, örgüt bünyesinde sözde ‘kadılık’ yaptığı, sözde 'fetva sorumlusu' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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