https://sputniknews.com.tr/20221031/el-kaide-ve-isidin-eski-kadisi-adanada-yakalandi-1062885417.html
El Kaide ve IŞİD'in eski kadısı Adana’da yakalandı
El Kaide ve IŞİD'in eski kadısı Adana’da yakalandı
Adana polisinin IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El Kaide ve IŞİD'in... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T09:53+0300
2022-10-31T09:53+0300
2022-10-31T09:53+0300
türkiye
türkiye
suriye
işid
el kaide
adana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062885271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d4577654d5184ca187a50fc3507fc7c.jpg
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak’ta IŞİD saflarında faaliyet gösteren 1’i Türk 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubu’na dahil olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı evlerde, şüpheliler gözaltına aldı.Emniyete götürülen şüphelilerden A.H.’nin (52), Suriye’de El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin IŞİD'in eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. A.H.’nin, örgüt bünyesinde sözde ‘kadılık’ yaptığı, sözde 'fetva sorumlusu' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
türkiye
suriye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062885271_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d20495c11a549c42652bf9c17e7b13d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, suriye, işid, el kaide, adana
türkiye, suriye, işid, el kaide, adana
El Kaide ve IŞİD'in eski kadısı Adana’da yakalandı
Abone ol
Adana polisinin IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El Kaide ve IŞİD'in 'kadılığını' yaptığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak’ta IŞİD saflarında faaliyet gösteren 1’i Türk 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubu’na dahil olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı evlerde, şüpheliler gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden A.H.’nin (52), Suriye’de El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin IŞİD'in eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. A.H.’nin, örgüt bünyesinde sözde ‘kadılık’ yaptığı, sözde 'fetva sorumlusu' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.