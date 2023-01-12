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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/fsb-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-katilma-hazirliginda-olan-rus-vatandasi-gozaltina-alindi-1065689906.html
FSB: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılma hazırlığında olan Rus vatandaşı gözaltına alındı
FSB: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılma hazırlığında olan Rus vatandaşı gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birimlerinden birinin saflarına katılma hazırlığında olan bir Rus vatandaşını... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T22:18+0300
2023-01-12T22:20+0300
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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FSB’den yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinden birinin saflarına katılmayı amaçlayan Rusya’nın Tver kenti sakininin gözaltına alındığı ve aleyhinde ‘düşman saflarına geçmek şeklinde vatana ihanet etmeye teşebbüs’ suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine karşı çatışmalara katılmak için Ukrayna'ya gitme hazırlığında olan 1982 doğumlu Rusya Federasyonu vatandaşının yasadışı faaliyeti önlendi” denildi.Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna sınırına gitmeye çalışırken Tver tren istasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, Ukraynalı yetkililerle internet aracılığıyla iletişim kurduğu, onların yönlendirmesiyle Ukrayna’ya giden güzergahı incelediği, tıbbi malzeme ve askeri teçhizat aldığı bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221223/fsb-rostovda-himars-sistemlerini-kullanan-ukraynali-askerlere-koordinat-veren-bir-ajan-yakalandi-1064910111.html
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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), ukrayna, ukrayna krizi
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), ukrayna, ukrayna krizi

FSB: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılma hazırlığında olan Rus vatandaşı gözaltına alındı

22:18 12.01.2023 (güncellendi: 22:20 12.01.2023)
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birimlerinden birinin saflarına katılma hazırlığında olan bir Rus vatandaşını gözaltına aldı.
FSB’den yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinden birinin saflarına katılmayı amaçlayan Rusya’nın Tver kenti sakininin gözaltına alındığı ve aleyhinde ‘düşman saflarına geçmek şeklinde vatana ihanet etmeye teşebbüs’ suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine karşı çatışmalara katılmak için Ukrayna'ya gitme hazırlığında olan 1982 doğumlu Rusya Federasyonu vatandaşının yasadışı faaliyeti önlendi” denildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna sınırına gitmeye çalışırken Tver tren istasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, Ukraynalı yetkililerle internet aracılığıyla iletişim kurduğu, onların yönlendirmesiyle Ukrayna’ya giden güzergahı incelediği, tıbbi malzeme ve askeri teçhizat aldığı bilgisine yer verildi.
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