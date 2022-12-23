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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/fsb-rostovda-himars-sistemlerini-kullanan-ukraynali-askerlere-koordinat-veren-bir-ajan-yakalandi-1064910111.html
FSB: Rostov'da HIMARS sistemlerini kullanan Ukraynalı askerlere koordinat veren bir ajan yakalandı
FSB: Rostov'da HIMARS sistemlerini kullanan Ukraynalı askerlere koordinat veren bir ajan yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınırdaki Rostov Bölgesi'nde, ABD yapımı HIMARS sistemlerini kullanan Ukrayna askerlerine koordinat veren bir Rus ajanın... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T14:10+0300
2022-12-23T14:10+0300
ukrayna krizi
himars
rusya
ukrayna
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FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya vatandaşı Vladislav Ponamarev, gizli işbirliği kapsamında Ukrayna Güvenlik Servisi için çalışıyordu.Ponamarev'in Ukrayna ordusuna ABD yapımı HIMARS sistemleriyle vurmaları için Rus askerlerin konumlarına ilişkin verileri ve askeri teçhizatların intikalleriyle ilgili bilgileri aktardığını belirten FSB, ajan hakkında vatana ihanet ve casusluk suçlamalarıyla dava açıldığını bildirdi.Ponamarev'in ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi paylaşmayan FSB, ajanın çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/new-york-times-abd-ukraynali-askerlere-yonelik-egitim-programini-genisletiyor--1064677683.html
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himars, rusya, ukrayna, fsb
himars, rusya, ukrayna, fsb

FSB: Rostov'da HIMARS sistemlerini kullanan Ukraynalı askerlere koordinat veren bir ajan yakalandı

14:10 23.12.2022
© FSB / Multimedya arşivine gidinCasusluk-gözaltına alınma
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© FSB
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınırdaki Rostov Bölgesi'nde, ABD yapımı HIMARS sistemlerini kullanan Ukrayna askerlerine koordinat veren bir Rus ajanın yakalandığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya vatandaşı Vladislav Ponamarev, gizli işbirliği kapsamında Ukrayna Güvenlik Servisi için çalışıyordu.
Ponamarev'in Ukrayna ordusuna ABD yapımı HIMARS sistemleriyle vurmaları için Rus askerlerin konumlarına ilişkin verileri ve askeri teçhizatların intikalleriyle ilgili bilgileri aktardığını belirten FSB, ajan hakkında vatana ihanet ve casusluk suçlamalarıyla dava açıldığını bildirdi.
Ponamarev'in ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi paylaşmayan FSB, ajanın çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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New York Times: ABD, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programını genişletiyor
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