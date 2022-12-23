https://sputniknews.com.tr/20221223/fsb-rostovda-himars-sistemlerini-kullanan-ukraynali-askerlere-koordinat-veren-bir-ajan-yakalandi-1064910111.html
FSB: Rostov'da HIMARS sistemlerini kullanan Ukraynalı askerlere koordinat veren bir ajan yakalandı
FSB: Rostov'da HIMARS sistemlerini kullanan Ukraynalı askerlere koordinat veren bir ajan yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınırdaki Rostov Bölgesi'nde, ABD yapımı HIMARS sistemlerini kullanan Ukrayna askerlerine koordinat veren bir Rus ajanın... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T14:10+0300
2022-12-23T14:10+0300
2022-12-23T14:10+0300
ukrayna krizi
himars
rusya
ukrayna
fsb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104239/97/1042399740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6588f2f2a11f1737b039b5b3434b3354.jpg
FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya vatandaşı Vladislav Ponamarev, gizli işbirliği kapsamında Ukrayna Güvenlik Servisi için çalışıyordu.Ponamarev'in Ukrayna ordusuna ABD yapımı HIMARS sistemleriyle vurmaları için Rus askerlerin konumlarına ilişkin verileri ve askeri teçhizatların intikalleriyle ilgili bilgileri aktardığını belirten FSB, ajan hakkında vatana ihanet ve casusluk suçlamalarıyla dava açıldığını bildirdi.Ponamarev'in ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi paylaşmayan FSB, ajanın çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/new-york-times-abd-ukraynali-askerlere-yonelik-egitim-programini-genisletiyor--1064677683.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104239/97/1042399740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_373aa236bef859a29fe6ad93bee02ede.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
himars, rusya, ukrayna, fsb
himars, rusya, ukrayna, fsb
FSB: Rostov'da HIMARS sistemlerini kullanan Ukraynalı askerlere koordinat veren bir ajan yakalandı
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınırdaki Rostov Bölgesi'nde, ABD yapımı HIMARS sistemlerini kullanan Ukrayna askerlerine koordinat veren bir Rus ajanın yakalandığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya vatandaşı Vladislav Ponamarev, gizli işbirliği kapsamında Ukrayna Güvenlik Servisi için çalışıyordu.
Ponamarev'in Ukrayna ordusuna ABD yapımı HIMARS sistemleriyle vurmaları için Rus askerlerin konumlarına ilişkin verileri ve askeri teçhizatların intikalleriyle ilgili bilgileri aktardığını belirten FSB, ajan hakkında vatana ihanet ve casusluk suçlamalarıyla dava açıldığını bildirdi.
Ponamarev'in ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi paylaşmayan FSB, ajanın çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.