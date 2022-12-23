https://sputniknews.com.tr/20221223/fsb-rostovda-himars-sistemlerini-kullanan-ukraynali-askerlere-koordinat-veren-bir-ajan-yakalandi-1064910111.html

FSB: Rostov'da HIMARS sistemlerini kullanan Ukraynalı askerlere koordinat veren bir ajan yakalandı

FSB: Rostov'da HIMARS sistemlerini kullanan Ukraynalı askerlere koordinat veren bir ajan yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınırdaki Rostov Bölgesi'nde, ABD yapımı HIMARS sistemlerini kullanan Ukrayna askerlerine koordinat veren bir Rus ajanın... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T14:10+0300

2022-12-23T14:10+0300

2022-12-23T14:10+0300

ukrayna krizi

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FSB'den yapılan açıklamaya göre Rusya vatandaşı Vladislav Ponamarev, gizli işbirliği kapsamında Ukrayna Güvenlik Servisi için çalışıyordu.Ponamarev'in Ukrayna ordusuna ABD yapımı HIMARS sistemleriyle vurmaları için Rus askerlerin konumlarına ilişkin verileri ve askeri teçhizatların intikalleriyle ilgili bilgileri aktardığını belirten FSB, ajan hakkında vatana ihanet ve casusluk suçlamalarıyla dava açıldığını bildirdi.Ponamarev'in ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi paylaşmayan FSB, ajanın çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

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