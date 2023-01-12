https://sputniknews.com.tr/20230112/bilim-insanlari-fosil-yakit-ureticileri-urettikleri-miktarda-karbon-temizliginden-sorumlu-tutulsun-1065677658.html
Bilim insanları: Fosil yakıt üreticileri ürettikleri miktarda karbon temizliğinden sorumlu tutulsun
Bilim insanları: Fosil yakıt üreticileri ürettikleri miktarda karbon temizliğinden sorumlu tutulsun
İngiltere, ABD ve Hollanda'dan bir grup bilim insanı, 'genişletilmiş üretici sorumluluğu' adını verdikleri bir yaklaşımı gündeme getirdi. Buna göre, iklim... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T15:26+0300
2023-01-12T15:26+0300
2023-01-12T15:31+0300
yaşam
küresel ısınma
iklim değişikliği
iklim değişikliği
karbon emisyonu
karbon salımı
karbon döngüsü
karbon seviyesi
karbondioksit
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Bir grup bilim insanı, fosil yakıt üreticilerinin ürünleri nedeniyle ortaya çıkan karbondioksidi temizlemeye zorlanması gerektiğini, bu sayede iklimimizi yeniden düzene sokma sorumluluğunun doğrudan söz konusu fosil yakıt üreticilerine ait olacağını belirtti. Dünyanın pek çok yerinde çevre temizliği kuralları, herkesin kendi ürettiği kirliliği temizlemekten sorumlu kılınması gerektiğini öngörse de bu henüz iklim krizine uygulanabilmiş değil.Oxford Üniversitesi'nde Jeosistem Bilimleri profesörü Myles Allen'a göre karbondioksidi yerin altında depolamaya imkan tanıyan ve teknik olarak uygulanabilir teknolojiye artık sahibiz. Allen bunu şu sözlerle ifade etti:Allen, dünyada petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların çıkarılmasından kar elde eden şirketlerin, söz konusu faaliyetlere izin verilmesinin bir koşulu olarak çıkardıkları miktarda karbondioksit için ödeme yapmaları gerektiğini savunuyor.'Genişletilmiş üretici sorumluluğu' nedir?ABD, İngiltere ve Hollanda'dan bir grup bilim insanının bir araya gelerek Çevre Araştırma Mektupları isimli dergide yayınladıkları akademik makalenin yazarları arasında yer alan Allen, böylesi bir 'genişletilmiş üretici sorumluluğu'nun nasıl işleyebileceğini anlattı.Buna göre 'karbon gerialım zorunluluğu' gibi bir kural çerçevesinde, bir ulus veya uluslar grubu tarafından çıkarılan veya ithal edilen fosil yakıtlar için o yakıtın tüketilmesinden oluşan miktara eşdeğer karbondioksitin yeraltında depolanmasıyla denge yaratılmış olacak. Zaman içerisinde karbon salınımının neredeyse tamamının yer altında toplanmasıyla sıfır kirlilik hedefine ulaşılabilecek.İklimi düzene sokma maliyeti, fosil yakıt üretim maliyetinin bir parçası haline gelecekFosil yakıtları pahalılaştırarak bu yakıtların kullanımını caydırmayı hedefleyen karbon vergisinden farklı olarak, böyle bir sistem iklim üzerindeki negatif etkinin nötralize edilmesini sağlaması ve bunu yapma maliyetinin de doğrudan fosil yakıt üretim maliyetinin bir parçası olabileceği düşünülüyor.Halihazırda karbon yakalama ve depolama teknolojisi oldukça pahalı ancak önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde fiyatının ciddi oranda düşeceği belirtilem makalede, bu sayede karbondioksidin biyosfer yerine 'jeosfer'de saklanmasının kolaylaşacağını belirtti. Allen şöyle devam etti:'Oyunun kurallarını değiştirebilir'Söz konusu öneri, pek çok bilim insanı ve sektör temsilcisi tarafından destek gördü. Edinburgh Üniversitesi'nde sürdürülebilir enerji sistemleri alanında okutman olan Dr. Hannah Chalmers, "Fosil yakıtlar için genişletilmiş üretici sorumluluğu gibi bir uygulamayı hayata geçirmek uygun fiyatlı, düşük karbonlu enerji sağlama sorununa başarılı bir şekilde yanıt vermede oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olacaktır." dedi.Benzer yaklaşımlar, fiziksel kirlilik üzerinde uygulamaya geçirildi. İspanya'da hükümet, kısa bir süre önce 'genişletilmiş üretici sorumluluğu' gibi bir yaklaşım benimseyerek yere atılan izmaritleri temizlemek için yapılan harcamaların sigara şirketleri tarafından ödenmesine karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ispanyada-yere-atilan-izmaritlerin-temizlik-faturasi-sigara-sirketlerine-kesilecek-1065367937.html
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küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim değişikliği, karbon emisyonu, karbon salımı, karbon döngüsü, karbon seviyesi, karbondioksit
küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim değişikliği, karbon emisyonu, karbon salımı, karbon döngüsü, karbon seviyesi, karbondioksit
Bilim insanları: Fosil yakıt üreticileri ürettikleri miktarda karbon temizliğinden sorumlu tutulsun
15:26 12.01.2023 (güncellendi: 15:31 12.01.2023) Abone ol
İngiltere, ABD ve Hollanda'dan bir grup bilim insanı, 'genişletilmiş üretici sorumluluğu' adını verdikleri bir yaklaşımı gündeme getirdi. Buna göre, iklim değişikliğine neden olan faktörlerden sorumlu tutulan fosil yakıt üreticilerini meydana getirdikleri kirliliği temizleme zorunluluğu getirmeyi öngören yaklaşım, iklim değişikliğini durdurabilir.
Bir grup bilim insanı, fosil yakıt üreticilerinin ürünleri nedeniyle ortaya çıkan karbondioksidi temizlemeye zorlanması gerektiğini, bu sayede iklimimizi yeniden düzene sokma sorumluluğunun doğrudan söz konusu fosil yakıt üreticilerine ait olacağını belirtti.
Dünyanın pek çok yerinde çevre temizliği kuralları, herkesin kendi ürettiği kirliliği temizlemekten sorumlu kılınması gerektiğini öngörse de bu henüz iklim krizine uygulanabilmiş değil.
Oxford Üniversitesi'nde Jeosistem Bilimleri profesörü Myles Allen'a göre karbondioksidi yerin altında depolamaya imkan tanıyan ve teknik olarak uygulanabilir teknolojiye artık sahibiz. Allen bunu şu sözlerle ifade etti:
"Bunu mümkün kılacak teknolojiye sahibiz. Ancak şimdiye kadar hep eksik olan şey etkili politika oldu. Başarısızlığımızın nedeni teknoloji değil, politikaydı. Teknik olarak bunu nasıl yapabileceğimizi biliyoruz."
Allen, dünyada petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların çıkarılmasından kar elde eden şirketlerin, söz konusu faaliyetlere izin verilmesinin bir koşulu olarak çıkardıkları miktarda karbondioksit için ödeme yapmaları gerektiğini savunuyor.
'Genişletilmiş üretici sorumluluğu' nedir?
ABD, İngiltere ve Hollanda'dan bir grup bilim insanının bir araya gelerek Çevre Araştırma Mektupları isimli dergide yayınladıkları akademik makalenin yazarları arasında yer alan Allen, böylesi bir 'genişletilmiş üretici sorumluluğu'nun nasıl işleyebileceğini anlattı.
Buna göre 'karbon gerialım zorunluluğu' gibi bir kural çerçevesinde, bir ulus veya uluslar grubu tarafından çıkarılan veya ithal edilen fosil yakıtlar için o yakıtın tüketilmesinden oluşan miktara eşdeğer karbondioksitin yeraltında depolanmasıyla denge yaratılmış olacak. Zaman içerisinde karbon salınımının neredeyse tamamının yer altında toplanmasıyla sıfır kirlilik hedefine ulaşılabilecek.
İklimi düzene sokma maliyeti, fosil yakıt üretim maliyetinin bir parçası haline gelecek
Fosil yakıtları pahalılaştırarak bu yakıtların kullanımını caydırmayı hedefleyen karbon vergisinden farklı olarak, böyle bir sistem iklim üzerindeki negatif etkinin nötralize edilmesini sağlaması ve bunu yapma maliyetinin de doğrudan fosil yakıt üretim maliyetinin bir parçası olabileceği düşünülüyor.
Halihazırda karbon yakalama ve depolama teknolojisi oldukça pahalı ancak önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde fiyatının ciddi oranda düşeceği belirtilem makalede, bu sayede karbondioksidin biyosfer yerine 'jeosfer'de saklanmasının kolaylaşacağını belirtti.
"Şayet çok fazla karbondioksit üretirseniz bunu bir yere koymak zorunda kalırsınız. Bunu kaldırabilmesi için biyosfere güvenemezsiniz çünkü gıda üretimi için biyosfere ihtiyacınız var. Dolayısıyla bunun yeraltına inmesi gerekiyor. Bu, ihtiyaç duyduğumuz sonuçları bizlere sağlayacak odaklanmış bir politika."
'Oyunun kurallarını değiştirebilir'
Söz konusu öneri, pek çok bilim insanı ve sektör temsilcisi tarafından destek gördü. Edinburgh Üniversitesi'nde sürdürülebilir enerji sistemleri alanında okutman olan Dr. Hannah Chalmers, "Fosil yakıtlar için genişletilmiş üretici sorumluluğu gibi bir uygulamayı hayata geçirmek uygun fiyatlı, düşük karbonlu enerji sağlama sorununa başarılı bir şekilde yanıt vermede oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olacaktır." dedi.
Benzer yaklaşımlar, fiziksel kirlilik üzerinde uygulamaya geçirildi. İspanya'da hükümet, kısa bir süre önce 'genişletilmiş üretici sorumluluğu' gibi bir yaklaşım benimseyerek yere atılan izmaritleri temizlemek için yapılan harcamaların sigara şirketleri tarafından ödenmesine karar vermişti.