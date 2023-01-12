https://sputniknews.com.tr/20230112/ak-partili-subasi-turk-milletinin-iradesi-61in-iradesinden-buyuktur-1065656455.html
AK Partili Subaşı: Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür
AK Partili Subaşı: Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür
AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, "Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür." dedi 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T01:11+0300
2023-01-12T01:11+0300
2023-01-12T01:11+0300
dünya
yavuz subaşı
recep tayyip erdoğan
6'lı masa
masa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/03/1053441921_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_a731c60c002a4645c7c41c3cff93b6e0.jpg
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de seçim ikliminin hissedilmeye başlandığını söyledi. Tüm odakların adeta "aynı yerden kumanda edilmişçesine" harekete geçtiğini vurgulayan Subaşı, "Tek ortak paydaları 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Ne olursa olsun' lobisi, haftanın yedi günü 24 saat mesai yapmaya başladı" diye konuştu.Altılı masanın, Türkiye'nin önüne alternatif olarak sunmaya çalıştığı cumhurbaşkanı adayını "kukla başkan" olarak tanımladığını öne süren Subaşı, masanın bu tavrının millete karşı saygısızlık olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini sarf ettiğini anımsatan Subaşı, "Biz de Gazi Meclisimizden 6+1'li masanın vesayetçi liderlerine haykırıyoruz. Aziz milletimizin, Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür. İşte bunların demokrasi ve yönetim anlayışı maalesef bu şekilde." ifadesini kullandı.AK Parti'li Subaşı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz'a ilişkin sözlerini de eleştirdi. Subaşı, "Bu açıklamalar, İP'in gerçek yüzünü ortaya koymuştur. İP'in ucunun nerelere kadar uzandığını ortaya çıkarmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ak-partili-subasi-hepimiz-insaniz-keske-yapmasaydi-bunu-ama-zafer-isik-sahipsiz-de-degildir-1064451713.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/03/1053441921_187:0:1814:1220_1920x0_80_0_0_5185b0908c37bb9b6aab6b76df3b0734.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yavuz subaşı, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, masa
yavuz subaşı, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, masa
AK Partili Subaşı: Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür
Abone ol
AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, "Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür." dedi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de seçim ikliminin hissedilmeye başlandığını söyledi.
Tüm odakların adeta "aynı yerden kumanda edilmişçesine" harekete geçtiğini vurgulayan Subaşı, "Tek ortak paydaları 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Ne olursa olsun' lobisi, haftanın yedi günü 24 saat mesai yapmaya başladı" diye konuştu.
Altılı masanın, Türkiye'nin önüne alternatif olarak sunmaya çalıştığı cumhurbaşkanı adayını "kukla başkan" olarak tanımladığını öne süren Subaşı, masanın bu tavrının millete karşı saygısızlık olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini sarf ettiğini anımsatan Subaşı, "Biz de Gazi Meclisimizden 6+1'li masanın vesayetçi liderlerine haykırıyoruz. Aziz milletimizin, Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür. İşte bunların demokrasi ve yönetim anlayışı maalesef bu şekilde." ifadesini kullandı.
AK Parti'li Subaşı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz'a ilişkin sözlerini de eleştirdi. Subaşı, "Bu açıklamalar, İP'in gerçek yüzünü ortaya koymuştur. İP'in ucunun nerelere kadar uzandığını ortaya çıkarmıştır" değerlendirmesinde bulundu.