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https://sputniknews.com.tr/20230112/ak-partili-subasi-turk-milletinin-iradesi-61in-iradesinden-buyuktur-1065656455.html
AK Partili Subaşı: Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür
AK Partili Subaşı: Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür
AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, "Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür." dedi 12.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
yavuz subaşı
recep tayyip erdoğan
6'lı masa
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de seçim ikliminin hissedilmeye başlandığını söyledi. Tüm odakların adeta "aynı yerden kumanda edilmişçesine" harekete geçtiğini vurgulayan Subaşı, "Tek ortak paydaları 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Ne olursa olsun' lobisi, haftanın yedi günü 24 saat mesai yapmaya başladı" diye konuştu.Altılı masanın, Türkiye'nin önüne alternatif olarak sunmaya çalıştığı cumhurbaşkanı adayını "kukla başkan" olarak tanımladığını öne süren Subaşı, masanın bu tavrının millete karşı saygısızlık olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini sarf ettiğini anımsatan Subaşı, "Biz de Gazi Meclisimizden 6+1'li masanın vesayetçi liderlerine haykırıyoruz. Aziz milletimizin, Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür. İşte bunların demokrasi ve yönetim anlayışı maalesef bu şekilde." ifadesini kullandı.AK Parti'li Subaşı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz'a ilişkin sözlerini de eleştirdi. Subaşı, "Bu açıklamalar, İP'in gerçek yüzünü ortaya koymuştur. İP'in ucunun nerelere kadar uzandığını ortaya çıkarmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ak-partili-subasi-hepimiz-insaniz-keske-yapmasaydi-bunu-ama-zafer-isik-sahipsiz-de-degildir-1064451713.html
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yavuz subaşı, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, masa
yavuz subaşı, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, masa

AK Partili Subaşı: Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür

01:11 12.01.2023
© Twitter/AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Twitter/AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, "Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür." dedi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de seçim ikliminin hissedilmeye başlandığını söyledi.
Tüm odakların adeta "aynı yerden kumanda edilmişçesine" harekete geçtiğini vurgulayan Subaşı, "Tek ortak paydaları 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Ne olursa olsun' lobisi, haftanın yedi günü 24 saat mesai yapmaya başladı" diye konuştu.
Altılı masanın, Türkiye'nin önüne alternatif olarak sunmaya çalıştığı cumhurbaşkanı adayını "kukla başkan" olarak tanımladığını öne süren Subaşı, masanın bu tavrının millete karşı saygısızlık olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini sarf ettiğini anımsatan Subaşı, "Biz de Gazi Meclisimizden 6+1'li masanın vesayetçi liderlerine haykırıyoruz. Aziz milletimizin, Türk milletinin iradesi, 6+1'in iradesinden büyüktür. İşte bunların demokrasi ve yönetim anlayışı maalesef bu şekilde." ifadesini kullandı.
AK Parti'li Subaşı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz'a ilişkin sözlerini de eleştirdi. Subaşı, "Bu açıklamalar, İP'in gerçek yüzünü ortaya koymuştur. İP'in ucunun nerelere kadar uzandığını ortaya çıkarmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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