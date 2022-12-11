https://sputniknews.com.tr/20221211/ak-partili-subasi-hepimiz-insaniz-keske-yapmasaydi-bunu-ama-zafer-isik-sahipsiz-de-degildir-1064451713.html

AK Partili Subaşı: Hepimiz insanız, keşke yapmasaydı bunu ama Zafer Işık sahipsiz de değildir

AK Partili Subaşı: Hepimiz insanız, keşke yapmasaydı bunu ama Zafer Işık sahipsiz de değildir

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün yaralandığı olayla ilgili "Hepimiz insanız, etten, sinirden... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T19:12+0300

2022-12-11T19:12+0300

2022-12-11T19:17+0300

yavuz subaşı

politika

zafer işık

hüseyin örs

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşında çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına değinerek, soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını ve sorumluların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün yaralandığını anımsatan ve Örs'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Subaşı, her türlü şiddete, kavgaya karşı olduğunu kaydetti.Ancak Örs'ün, Genel Kurulda AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın üzerine yürürken "Seni döveceğim ulan. Kaçma" ifadelerini kullandığını söyleyen Subaşı, "Çok değerli dostum, kıymetli arkadaşımın, hiçbir şekilde o tür hareketi yapacağını da tahmin etmedim. Ama hepimiz insanız, etten, sinirden, kandan, sudan yaratılmışız. Zafer Işık keşke yapmasaydı bunu ama Zafer Işık sahipsiz de değildir" dedi.Bakanlıkların bir yıllık faaliyet kitapçıklarını gösteren Subaşı, bu başarıları hazmedemeyenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunduğunu, bunun Meclis tutanaklarında da yer aldığını kaydetti.AK Parti'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını belirten Subaşı, "Herkes haddini bilecek. Bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin kullandığı kirli dil, zihinlerindeki çaresizliğin dışa yansımasıdır. Muhalefet partilerinin kullandığı kirli dil, tükenmişlik sendromunun yansımasıdır" diye konuştu.

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yavuz subaşı, zafer işık, hüseyin örs