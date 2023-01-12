https://sputniknews.com.tr/20230112/abdnin-enflasyonu-yuzde-65a-geriledi-1065681325.html

ABD'nin enflasyonu yüzde 6.5'e geriledi

ABD'nin enflasyonu yüzde 6.5'e geriledi

ABD’de 2022 yılı aralık ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 6.5 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T16:57+0300

2023-01-12T16:57+0300

2023-01-12T16:58+0300

ekonomi

enflasyon

abd

tüfe

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ABD'de aralık ayı tüketici enflasyonu ve çekirdek TÜFE açıklandı. Hem TÜFE hem de çekirdek TÜFE, piyasa beklentileri seviyesinde geldi.Kasım ayında yüzde 7.1 seviyesinde olan TÜFE, gerilemesini sürdürerek yüzde 6.5 oldu.Aylık enflasyon ise yüzde 0.1 geriledi. Aylık enflasyonun yüzde 0 gelmesi bekleniyordu. Aylık enflasyon, kasım ayında yüzde 0.1 yükselmişti.Çekirdek TÜFE ise yüzde 5.7'ye geriledi. Çekirdek TÜFE, kasım ayında yüzde 6 olmuştu.Aylık çekirdek enflasyon ise piyasa beklentileriyle aynı seviye olan yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Aylık çekirdek TÜFE, kasım ayında yüzde 0.2 olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230105/2022nin-en-cok-kaybedeni-abdli-milyarderler-oldu-1065406549.html

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