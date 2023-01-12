https://sputniknews.com.tr/20230112/abdnin-enflasyonu-yuzde-65a-geriledi-1065681325.html
ABD'nin enflasyonu yüzde 6.5'e geriledi
ABD'nin enflasyonu yüzde 6.5'e geriledi
ABD’de 2022 yılı aralık ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 6.5 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T16:57+0300
2023-01-12T16:57+0300
2023-01-12T16:58+0300
ekonomi
enflasyon
abd
tüfe
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ABD'de aralık ayı tüketici enflasyonu ve çekirdek TÜFE açıklandı. Hem TÜFE hem de çekirdek TÜFE, piyasa beklentileri seviyesinde geldi.Kasım ayında yüzde 7.1 seviyesinde olan TÜFE, gerilemesini sürdürerek yüzde 6.5 oldu.Aylık enflasyon ise yüzde 0.1 geriledi. Aylık enflasyonun yüzde 0 gelmesi bekleniyordu. Aylık enflasyon, kasım ayında yüzde 0.1 yükselmişti.Çekirdek TÜFE ise yüzde 5.7'ye geriledi. Çekirdek TÜFE, kasım ayında yüzde 6 olmuştu.Aylık çekirdek enflasyon ise piyasa beklentileriyle aynı seviye olan yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Aylık çekirdek TÜFE, kasım ayında yüzde 0.2 olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230105/2022nin-en-cok-kaybedeni-abdli-milyarderler-oldu-1065406549.html
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enflasyon, abd, tüfe
ABD'nin enflasyonu yüzde 6.5'e geriledi
16:57 12.01.2023 (güncellendi: 16:58 12.01.2023) Abone ol
ABD’de 2022 yılı aralık ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 6.5 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
ABD'de aralık ayı tüketici enflasyonu ve çekirdek TÜFE açıklandı. Hem TÜFE hem de çekirdek TÜFE, piyasa beklentileri seviyesinde geldi.
Kasım ayında yüzde 7.1 seviyesinde olan TÜFE, gerilemesini sürdürerek yüzde 6.5 oldu.
Aylık enflasyon ise yüzde 0.1 geriledi. Aylık enflasyonun yüzde 0 gelmesi bekleniyordu. Aylık enflasyon, kasım ayında yüzde 0.1 yükselmişti.
Çekirdek TÜFE ise yüzde 5.7'ye geriledi. Çekirdek TÜFE, kasım ayında yüzde 6 olmuştu.
Aylık çekirdek enflasyon ise piyasa beklentileriyle aynı seviye olan yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Aylık çekirdek TÜFE, kasım ayında yüzde 0.2 olmuştu.