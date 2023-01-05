https://sputniknews.com.tr/20230105/2022nin-en-cok-kaybedeni-abdli-milyarderler-oldu-1065406549.html
Forbes: 2022'nin en çok kaybedeni ABD'li milyarderler oldu
Forbes: 2022'nin en çok kaybedeni ABD'li milyarderler oldu
Krizlerle geçen 2022 yılı boyunca dünya üzerinde milyarderlerin toplamda 2 trilyon dolar kayıp yaşadığı hesaplandı. Bu kayıplarda en fazla pay Amerikalı... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T09:46+0300
2023-01-05T09:46+0300
2023-01-05T09:49+0300
abd
milyarder
forbes
kayıp
ekonomi
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Forbes dergisi, geçen yılın ABD'li milyarderlere yaşattığı kayıpların bilançosunu yayınladı.Buna göre son 2 yılda toplu servetlerine trilyonlar ekleyen milyarderler, 2022'de toplamda yaklaşık 2 trilyon dolar kaybetti.Tahminlere göre bunda en çok pay ABD'li milyarderlere ait; artan faiz oranları, yükselen enflasyon ve kötüleşen ekonomi nedeniyle teknoloji hisse senedi fiyatlarındaki düşüş, ABD'nin en zenginlerine toplamda 660 milyar dolar kaybettirdi.Bununla birlikte ne çok kaybı, Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk yaşadı. Forbes, Musk'ın net servetinin geçen yıl yaklaşık 115 milyar dolar azaldığını ve Tesla'nın hisse fiyatının yıl boyunca yaklaşık yüzde 70 değer kaybettiğini hesapladı.Musk, geçen yıl dünyanın en zengin insanı olmak unvanını kaybetmesine rağmen Forbes'a göre 27 Aralık itibarıyla yaklaşık 139 milyar dolarlık net servetle hala ABD'nin en zengini.'2022'nin en çok kaybedeni' olsa da Musk, darbe alan tek milyarder değil Forbes'a göre 2022'nin en çok kaybeden diğer 5 ABD'i milyarderi, 80 milyar dolar kayıplar Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 78 milyar dolar kayıplar Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, 40 milyar dolark kayıplar Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 18.3 milyar dolar kayıpla Nike'ın sahibi Phil Knight ve 9.8 milyar dolar kayıplar The Estée Lauder Companies'nin yöneticisi Leonard Lauder olarak öne çıkıyor.Öte yandan dergi, iflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Kanye West ve Rivian'ın kurucusu RJ Scaringe gibi isimlerine saf dışı kalmasıyla milyarder sayısının 2 bin 671'den 2 bin 523'e düştüğüne işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20221202/elon-musk-gamali-hac-paylasan-kanye-westin-twitter-hesabini-tekrar-askiya-aldi-1064079318.html
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abd, milyarder, forbes, kayıp
abd, milyarder, forbes, kayıp
Forbes: 2022'nin en çok kaybedeni ABD'li milyarderler oldu
09:46 05.01.2023 (güncellendi: 09:49 05.01.2023) Abone ol
Krizlerle geçen 2022 yılı boyunca dünya üzerinde milyarderlerin toplamda 2 trilyon dolar kayıp yaşadığı hesaplandı. Bu kayıplarda en fazla pay Amerikalı zenginlere ait.
Forbes dergisi, geçen yılın ABD'li milyarderlere yaşattığı kayıpların bilançosunu yayınladı.
Buna göre son 2 yılda toplu servetlerine trilyonlar ekleyen milyarderler, 2022'de toplamda yaklaşık 2 trilyon dolar kaybetti.
Tahminlere göre bunda en çok pay ABD'li milyarderlere ait; artan faiz oranları, yükselen enflasyon ve kötüleşen ekonomi nedeniyle teknoloji hisse senedi fiyatlarındaki düşüş, ABD'nin en zenginlerine toplamda 660 milyar dolar kaybettirdi.
Bununla birlikte ne çok kaybı, Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk yaşadı. Forbes, Musk'ın net servetinin geçen yıl yaklaşık 115 milyar dolar azaldığını ve Tesla'nın hisse fiyatının yıl boyunca yaklaşık yüzde 70 değer kaybettiğini hesapladı.
Musk, geçen yıl dünyanın en zengin insanı olmak unvanını kaybetmesine rağmen Forbes'a göre 27 Aralık itibarıyla yaklaşık 139 milyar dolarlık net servetle hala ABD'nin en zengini.
'2022'nin en çok kaybedeni' olsa da Musk, darbe alan tek milyarder değil Forbes'a göre 2022'nin en çok kaybeden diğer 5 ABD'i milyarderi, 80 milyar dolar kayıplar Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 78 milyar dolar kayıplar Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, 40 milyar dolark kayıplar Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 18.3 milyar dolar kayıpla Nike'ın sahibi Phil Knight ve 9.8 milyar dolar kayıplar The Estée Lauder Companies'nin yöneticisi Leonard Lauder olarak öne çıkıyor.
Öte yandan dergi, iflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Kanye West ve Rivian'ın kurucusu RJ Scaringe gibi isimlerine saf dışı kalmasıyla milyarder sayısının 2 bin 671'den 2 bin 523'e düştüğüne işaret etti.