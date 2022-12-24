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https://sputniknews.com.tr/20221224/elon-musk-2-yil-boyunca-tesla-hissesi-satmayacagim-1064951438.html
Elon Musk: 2 yıl boyunca Tesla hissesi satmayacağım
Elon Musk: 2 yıl boyunca Tesla hissesi satmayacağım
Tesla'nın CEO'su ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, perşembe günü yaptığı açıklamada, gelecek iki yıl boyunca Tesla hissesi satmayacağını söyledi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T00:42+0300
2022-12-24T00:42+0300
dünya
elon musk
tesla
hisse
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açıklama
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Twitter Spaces sesli sohbetinde konuşan Musk, ekonominin 2023'te "ciddi bir durgunluk" içinde olacağını ve büyük bilet ürünlerine olan talebin daha düşük olacağını öngördüğünü söyledi.Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Musk’un açıklamaları Perşembe günü elektrikli arabalara olan talebin yumuşamasıyla ilgili endişelerin artması, Musk'ın Twitter ve hisse senedi satışlarıyla dikkatini dağıtması nedeniyle Tesla hisse senedi satışlarının derinleşmesinin ardından geldi.Musk, "Muhtemelen bundan iki yıl sonrasına kadar hisse senedi satmayacağım. Hiçbir koşulda kesinlikle gelecek yıl ve muhtemelen ondan sonraki yıl da olmayacak" dedi.Tesla'nın hisseleri, normal işlem saatlerindeki yüzde 8.9'luk düşüşün ardından Perşembe günü mesai sonrası işlemlerde yüzde 3 artışla 129.23 dolara yükseldi.Musk daha önce Tesla hisselerini satmama sözü vermişti ve ardından satmıştı. Geçen hafta Musk, geçen yılın sonlarından bu yana toplam satışını 40 milyar dolara yaklaştıran 3,6 milyar dolarlık hisse senedi satışı daha açıkladı ve şirketin hisseleri iki yılın en düşük seviyelerinde seyrederken yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.
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elon musk, tesla, hisse, satış, açıklama
elon musk, tesla, hisse, satış, açıklama

Elon Musk: 2 yıl boyunca Tesla hissesi satmayacağım

00:42 24.12.2022
© AP Photo / Jae C. Hong Elon Musk
 Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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Tesla'nın CEO'su ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, perşembe günü yaptığı açıklamada, gelecek iki yıl boyunca Tesla hissesi satmayacağını söyledi.
Twitter Spaces sesli sohbetinde konuşan Musk, ekonominin 2023'te "ciddi bir durgunluk" içinde olacağını ve büyük bilet ürünlerine olan talebin daha düşük olacağını öngördüğünü söyledi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Musk’un açıklamaları Perşembe günü elektrikli arabalara olan talebin yumuşamasıyla ilgili endişelerin artması, Musk'ın Twitter ve hisse senedi satışlarıyla dikkatini dağıtması nedeniyle Tesla hisse senedi satışlarının derinleşmesinin ardından geldi.
Musk, "Muhtemelen bundan iki yıl sonrasına kadar hisse senedi satmayacağım. Hiçbir koşulda kesinlikle gelecek yıl ve muhtemelen ondan sonraki yıl da olmayacak" dedi.
Tesla'nın hisseleri, normal işlem saatlerindeki yüzde 8.9'luk düşüşün ardından Perşembe günü mesai sonrası işlemlerde yüzde 3 artışla 129.23 dolara yükseldi.
Musk daha önce Tesla hisselerini satmama sözü vermişti ve ardından satmıştı. Geçen hafta Musk, geçen yılın sonlarından bu yana toplam satışını 40 milyar dolara yaklaştıran 3,6 milyar dolarlık hisse senedi satışı daha açıkladı ve şirketin hisseleri iki yılın en düşük seviyelerinde seyrederken yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.
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