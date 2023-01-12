https://sputniknews.com.tr/20230112/abdde-halk-sagligi-acil-durumu-nisana-kadar-uzatildi-1065658468.html

ABD’de halk sağlığı acil durumu nisana kadar uzatıldı

ABD’de halk sağlığı acil durumu nisana kadar uzatıldı

ABD Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumunun nisan ayına kadar uzatıldığını açıkladı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

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2023-01-12T03:30+0300

koronavirüs

abd

kovid-19

halk sağlığı

acil durum

salgın

salgın hastalık

aşı

pandemi

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ABD’de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumu 3 ay daha uzatıldı. ABD Sağlık Bakanlığı, ilk olarak Ocak 2020’de Kovid-19 nedeniyle ilan halk sağlığı acil durumunun nisan ayına kadar uzatıldığını duyurdu. Söz konusu acil durumun sona ermesine 1 hafta kala yeniden uzatılması ile milyonlarda ABD’li, test, aşı ve tedaviye ücretsiz erişmeye devam edecek. Ocak 2020’den bu yana devam eden acil durum 3 ayda bir yenileniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230111/abd-ordusunda-kovid-19-asi-zorunlulugu-kaldirildi-1065652920.html

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abd, kovid-19, halk sağlığı, acil durum, salgın, salgın hastalık, aşı, pandemi