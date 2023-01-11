https://sputniknews.com.tr/20230111/abd-ordusunda-kovid-19-asi-zorunlulugu-kaldirildi-1065652920.html
ABD ordusunda koronavirüs aşı zorunluluğu kaldırıldı
ABD ordusunda koronavirüs aşı zorunluluğu kaldırıldı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, askerler için Kovid-19 aşısı olma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T23:17+0300
2023-01-11T23:17+0300
2023-01-11T23:18+0300
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lloyd austin
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Austin bugün bir genelgeyle, Savunma Bakanlığı yetkisi altındaki Silahlı Kuvvetler mensupları, Ulusal Muhafızlar ve Rezerv Kuvvet personelinin Kovid-19’a karşı aşılanmasını zorunlu kılan 24 Ağustos 2021 tarihli muhtırayı yürürlükten kaldırdı.” bilgisi verildi.Açıklamada, askerlerin sağlıklı ve hazır olmasının önemine işaret edilirken, Bakan Austin’in zorunluluğun kaldırılmasına rağmen tüm askerleri ve sivil bakanlık çalışanlarını Kovid-19 aşısı olmaya teşvik ettiği belirtildi.2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası üzerine Kongre'yi kilitleyen konulardan biri ordu içinde aşı zorunluluğun kaldırılmasına ilişkindi.Senato'nun baskısıyla aşı zorunluluğunu kaldıran madde son anda yasa tasarısına eklenmişti.
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abd, ordu, abd ordusu, kovid-19, aşı, zorunlu aşı, aşı zorunluluğu, lloyd austin
abd, ordu, abd ordusu, kovid-19, aşı, zorunlu aşı, aşı zorunluluğu, lloyd austin
ABD ordusunda koronavirüs aşı zorunluluğu kaldırıldı
23:17 11.01.2023 (güncellendi: 23:18 11.01.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, askerler için Kovid-19 aşısı olma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Austin bugün bir genelgeyle, Savunma Bakanlığı yetkisi altındaki Silahlı Kuvvetler mensupları, Ulusal Muhafızlar ve Rezerv Kuvvet personelinin Kovid-19’a karşı aşılanmasını zorunlu kılan 24 Ağustos 2021 tarihli muhtırayı yürürlükten kaldırdı.” bilgisi verildi.
Açıklamada, askerlerin sağlıklı ve hazır olmasının önemine işaret edilirken, Bakan Austin’in zorunluluğun kaldırılmasına rağmen tüm askerleri ve sivil bakanlık çalışanlarını Kovid-19 aşısı olmaya teşvik ettiği belirtildi.
2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası üzerine Kongre'yi kilitleyen konulardan biri ordu içinde aşı zorunluluğun kaldırılmasına ilişkindi.
Senato'nun baskısıyla aşı zorunluluğunu kaldıran madde son anda yasa tasarısına eklenmişti.