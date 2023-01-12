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https://sputniknews.com.tr/20230112/abd-butcesi-aralikta-85-milyar-dolarlik-acik-verdi-1065693092.html
ABD bütçesi aralıkta 85 milyar dolarlık açık verdi
ABD bütçesi aralıkta 85 milyar dolarlık açık verdi
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarak 85 milyar dolara yükseldi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T23:52+0300
2023-01-12T23:52+0300
ekonomi
abd
bütçe
bütçe açığı
dolar
hazine
abd hazine bakanlığı
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ABD Hazine Bakanlığı, aralık ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının aralık ayında federal hükümetin bütçe açığı 85 milyar dolar olarak hesaplandı.Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 21.3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı aralıkta bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 katına çıktı.Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 70 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.Harcamalarda yüzde 6 artış Hükümetin gelirleri, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 7 azalarak 455 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 6 artışla 540 milyar dolara çıktı.Ülkede 2023 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artışla 421 milyar dolar oldu.Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 378 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 1,4 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 3 azalışla 1 trilyon dolar oldu.ABD'nin bütçe açığı, 2022 mali yılında Kovid-19 salgınına yönelik harcamaların azalmasının etkisiyle yüzde 50 azalarak 1.4 trilyon dolara gerilemişti.Bütçe açığı, 2021 mali yılında 2.8 trilyon dolar ve 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221228/ukrayna-2022de-120-milyar-dolardan-fazla-yardim-aldi-1065140077.html
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abd, bütçe, bütçe açığı, dolar, hazine, abd hazine bakanlığı
abd, bütçe, bütçe açığı, dolar, hazine, abd hazine bakanlığı

ABD bütçesi aralıkta 85 milyar dolarlık açık verdi

23:52 12.01.2023
© REUTERS / Dado RuvicHisse senedi grafiği - ABD doları - Dolar
Hisse senedi grafiği - ABD doları - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD federal hükümetinin bütçe açığı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarak 85 milyar dolara yükseldi.
ABD Hazine Bakanlığı, aralık ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının aralık ayında federal hükümetin bütçe açığı 85 milyar dolar olarak hesaplandı.
Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 21.3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı aralıkta bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 katına çıktı.
Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 70 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Harcamalarda yüzde 6 artış

Hükümetin gelirleri, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 7 azalarak 455 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 6 artışla 540 milyar dolara çıktı.
Ülkede 2023 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artışla 421 milyar dolar oldu.
Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 378 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 1,4 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 3 azalışla 1 trilyon dolar oldu.
ABD'nin bütçe açığı, 2022 mali yılında Kovid-19 salgınına yönelik harcamaların azalmasının etkisiyle yüzde 50 azalarak 1.4 trilyon dolara gerilemişti.
Bütçe açığı, 2021 mali yılında 2.8 trilyon dolar ve 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.
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