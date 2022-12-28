https://sputniknews.com.tr/20221228/ukrayna-2022de-120-milyar-dolardan-fazla-yardim-aldi-1065140077.html
Ukrayna, 2022'de 120 milyar dolardan fazla yardım aldı
Ukrayna, 2022'de 120 milyar dolardan fazla yardım aldı
Ukrayna Ulusal Bankası’nın yayınladığı Aralık Finansal İstikrar Raporu’na göre 2022 yılında ortak ülkelerden açıklanan ve Ukrayna'ya sağlanan mali, askeri ve... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T18:27+0300
2022-12-28T18:27+0300
2022-12-28T18:27+0300
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Ukrayna Ulusal Bankası, araylık ayının Finansal İstikrar Raporu’nu yayınladı. Rapora göre 2022’nin 11 ayı boyunca Ukrayna’ya bütçe finansmanı için 28 milyar dolar sağlandı. Bu gelirin yüzde 42’sini hibelerin oluşturduğu belirtilen raporda, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin katılımıyla Rusya ile ortaklaşa imzalanan tahıl anlaşmasının Ukrayna'nın ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı hafiflettiği ifade edildi.Ukrayna'ya 2023 yılında yapılması planlanan yardıma da dikkat çeken düzenleyici, söz konusu yardımın ABD’den Kiev’e 45 milyar dolar sağlanmasını ve AB’nin onayladığı 18 milyar euroluk yeni yardım paketini de içerdiğini ifade etti.16 Aralık’ta imzalanan yardım paketine göre Kiev’e avantajlı krediler şeklinde 18 milyar dolar sağlanacak ve kapatılması için 2033’ten itibaren 35 yıl süre verilecek.ABD Kongresi ise, içinden 44.9 milyar dolarlık tutarın Ukrayna’nın desteklenmesine tahsis edileceği 2023 yılına ait 1.7 trilyon dolarlık bütçe taslağını onayladı.Politico dergisi 19 Aralık’ta Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden Cumhuriyetçiler arasında fikir ayrılıkları olduğu için ABD’li bürokratların Ukrayna'ya yapılan yardımın yavaşlamasını beklediklerini bildirmişti.
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Ukrayna, 2022'de 120 milyar dolardan fazla yardım aldı
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Ukrayna Ulusal Bankası’nın yayınladığı Aralık Finansal İstikrar Raporu’na göre 2022 yılında ortak ülkelerden açıklanan ve Ukrayna'ya sağlanan mali, askeri ve insani yardımın toplam tutarı 120 milyar doları aştı.
Ukrayna Ulusal Bankası, araylık ayının Finansal İstikrar Raporu’nu yayınladı.
Rapora göre 2022’nin 11 ayı boyunca Ukrayna’ya bütçe finansmanı için 28 milyar dolar sağlandı. Bu gelirin yüzde 42’sini hibelerin oluşturduğu belirtilen raporda, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin katılımıyla Rusya ile ortaklaşa imzalanan tahıl anlaşmasının Ukrayna'nın ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı hafiflettiği ifade edildi.
Ukrayna'ya 2023 yılında yapılması planlanan yardıma da dikkat çeken düzenleyici, söz konusu yardımın ABD’den Kiev’e 45 milyar dolar sağlanmasını ve AB’nin onayladığı 18 milyar euroluk yeni yardım paketini de içerdiğini ifade etti.
16 Aralık’ta imzalanan yardım paketine göre Kiev’e avantajlı krediler şeklinde 18 milyar dolar sağlanacak ve kapatılması için 2033’ten itibaren 35 yıl süre verilecek.
ABD Kongresi ise, içinden 44.9 milyar dolarlık tutarın Ukrayna’nın desteklenmesine tahsis edileceği 2023 yılına ait 1.7 trilyon dolarlık bütçe taslağını onayladı.
Politico dergisi 19 Aralık’ta Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden Cumhuriyetçiler arasında fikir ayrılıkları olduğu için ABD’li bürokratların Ukrayna'ya yapılan yardımın yavaşlamasını beklediklerini bildirmişti.