https://sputniknews.com.tr/20230112/ab-anketi-avrupalilarin-en-buyuk-endisesi-hayat-pahaliligi-1065670597.html
AB anketi: Avrupalıların en büyük endişesi hayat pahalılığı
AB anketi: Avrupalıların en büyük endişesi hayat pahalılığı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları için en büyük endişenin hayat pahalılığı olduğu belirtildi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T12:57+0300
2023-01-12T12:57+0300
2023-01-12T12:57+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
ukrayna
avrupa birliği
hayat pahalılığı
enflasyon
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Avrupa Parlamentosu tarafından düzenli olarak yaptırılan Eurobarometer anketine göre, AB vatandaşlarının yüzde 93'ü hayat pahalılığını en büyük endişe kaynağı olarak görüyor.AB ülkelerinin tamamında vatandaşların en az yüzde 70'i enerji ve gıda başta olmak üzere temel kalemlerde maliyet artışlarından şikayet ederken Yunanistan'da bu oran yüzde 100, Kıbrıs'ta yüzde 99, İtalya ve Portekiz'de yüzde 98 oldu.Hayat pahalılığından sonraki en ciddi endişe kaynağının ise yüzde 82 ile yoksulluk tehdidi ve sosyal dışlanma olduğu ifade edildi.Avrupalılar için üçüncü sıradaki endişe kaynağı ise iklim değişikliği ve Ukrayna'daki çatışmanın diğer ülkelere sıçrama riski olarak belirlendi.Hayat standartları gerilediAnkete katılanların yüzde 46'sı Kovid-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve pahalılık nedeniyle hayat standartlarının düştüğünü söyledi.Avrupalıların yüzde 39'u henüz standartlarında düşüş olmadığını ancak bu yıl düşüş beklediklerini dile getirdi. Faturaların ödenmesinde yaşanan zorluk seviyesi ise yüzde 39 tarafından 'çoğu zaman' veya 'bazen' olarak işaretlendi.Avrupa vatandaşları, bu sorunların çözümü konusunda AB'den daha fazlasını beklediklerini ifade etti.Ukrayna'ya desteğe onayAvrupalıların büyük çoğunluğu, Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 74'ü Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.AB'nin Rusya'ya verdiği karşılığı değerlendiren katılımcıların yüzde 73'ü Rusya'ya yönelik yaptırımları onayladığını kaydetti.Eurobarometer anketi, 12 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. 27 AB ülkesinin tamamında yapılan ankete 26 bin kişi katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/nato-ve-ab-rusya-ile-cine-karsi-isbirliginin-artirilmasi-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1065600820.html
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, hayat pahalılığı, enflasyon
rusya, ukrayna, avrupa birliği, hayat pahalılığı, enflasyon
AB anketi: Avrupalıların en büyük endişesi hayat pahalılığı
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları için en büyük endişenin hayat pahalılığı olduğu belirtildi.
Avrupa Parlamentosu tarafından düzenli olarak yaptırılan Eurobarometer anketine göre, AB vatandaşlarının yüzde 93'ü hayat pahalılığını en büyük endişe kaynağı olarak görüyor.
AB ülkelerinin tamamında vatandaşların en az yüzde 70'i enerji ve gıda başta olmak üzere temel kalemlerde maliyet artışlarından şikayet ederken Yunanistan'da bu oran yüzde 100, Kıbrıs'ta yüzde 99, İtalya ve Portekiz'de yüzde 98 oldu.
Hayat pahalılığından sonraki en ciddi endişe kaynağının ise yüzde 82 ile yoksulluk tehdidi ve sosyal dışlanma olduğu ifade edildi.
Avrupalılar için üçüncü sıradaki endişe kaynağı ise iklim değişikliği ve Ukrayna'daki çatışmanın diğer ülkelere sıçrama riski olarak belirlendi.
Hayat standartları geriledi
Ankete katılanların yüzde 46'sı Kovid-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve pahalılık nedeniyle hayat standartlarının düştüğünü söyledi.
Avrupalıların yüzde 39'u henüz standartlarında düşüş olmadığını ancak bu yıl düşüş beklediklerini dile getirdi. Faturaların ödenmesinde yaşanan zorluk seviyesi ise yüzde 39 tarafından 'çoğu zaman' veya 'bazen' olarak işaretlendi.
Avrupa vatandaşları, bu sorunların çözümü konusunda AB'den daha fazlasını beklediklerini ifade etti.
Ukrayna'ya desteğe onay
Avrupalıların büyük çoğunluğu, Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiği görüşünde. Ankete katılanların yüzde 74'ü Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.
AB'nin Rusya'ya verdiği karşılığı değerlendiren katılımcıların yüzde 73'ü Rusya'ya yönelik yaptırımları onayladığını kaydetti.
Eurobarometer anketi, 12 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. 27 AB ülkesinin tamamında yapılan ankete 26 bin kişi katıldı.