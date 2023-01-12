https://sputniknews.com.tr/20230112/2022-fifa-en-iyiler-odullerinin-adaylari-duyuruldu-1065690331.html

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları duyuruldu

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları duyuruldu

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. 'En iyi erkek oyuncu' ödülüne aday gösterilen isimler arasında Karim Benzema, Achraf... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T22:25+0300

2023-01-12T22:25+0300

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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.Aday gösterilen isimler şöyle:En iyi erkek futbolcuJulian Alvarez (Manchester City)Jude Bellingham (Borussia Dortmund)Karim Benzema (Real Madrid)Kevin De Bruyne (Manchester City)Erling Haaland (Manchester City)Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)Robert Lewandowski (Barcelona)Sadio Mane (Bayern Münih)Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Paris Saint-Germain)Luka Modric (Real Madrid)Neymar (Paris Saint-Germain)Muhammed Salah (Liverpool)Vinicius Junior (Real Madrid)En iyi kadın futbolcuAitana Bonmati (Barcelona)Debinha (North Carolina Courage)Jessie Fleming (Chelsea)Ada Hegerberg (Olimpik Lyon)Sam Kerr (Chelsea)Beth Mead (Arsenal)Vivianne Miedema (Arsenal)Alex Morgan (San Diego Wave)Lena Oberdorf (Wolfsburg)Alexandra Popp (Wolfsburg)Alexia Putellas (Barcelona)Wendie Renard (Olimpik Lyon)Keira Walsh (Barcelona)Leah Williamson (Arsenal)Erkek futbolunda en iyi teknik direktörCarlo Ancelotti (Real Madrid)Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)Pep Guardiola (Manchester City)Walid Regragui (Fas Milli Takımı)Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)Kadın futbolunda en iyi teknik direktörSonia Bompastor (Olimpik Lyon)Emma Hayes (Chelsea)Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)En iyi erkek kaleciAlisson Becker (Liverpool)Yassine Bounou (Sevilla)Thibaut Courtois (Real Madrid)Ederson (Manchester City)Emiliano Martinez (Aston Villa)En iyi kadın kaleciAnn-Katrin Berger (Chelsea)Mary Earps (Manchester United)Christiane Endler (Olimpik Lyon)Merle Frohms (Wolfsburg)Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)En iyi golMario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri PayetEn iyi taraftarAbdullah Al Salmi (Saudi Arabistan), Arjantin Milli Takımı, Japonya Milli Takımı

https://sputniknews.com.tr/20230110/fransiz-kaleci-lloris-milli-takimi-birakti-1065607396.html

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