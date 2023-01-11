https://sputniknews.com.tr/20230111/yunanistanin-son-krali-2-konstantinos-yasamini-yitirdi-1065620969.html
Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantinos yaşamını yitirdi
Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantinos yaşamını yitirdi
Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantinos, 82 yaşında hayatını kaybetti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T11:24+0300
2023-01-11T11:24+0300
2023-01-11T11:24+0300
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2. konstantinos
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan ve son günlerinde Kovid-19'la da mücadele eden Konstantinos, dün akşam yaşamını yitirdi.Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar 'Yunanistan Kralı' unvanını taşımıştı.13 milyon euro üzerinde tazminat aldıEski Kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon euronun üzerinde tazminat ödemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1060981606.html
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yunanistan, kral, 2. konstantinos
yunanistan, kral, 2. konstantinos
Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantinos yaşamını yitirdi
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Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantinos, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan ve son günlerinde Kovid-19'la da mücadele eden Konstantinos, dün akşam yaşamını yitirdi.
Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar 'Yunanistan Kralı' unvanını taşımıştı.
13 milyon euro üzerinde tazminat aldı
Eski Kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.
İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.
Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon euronun üzerinde tazminat ödemişti.