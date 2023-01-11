https://sputniknews.com.tr/20230111/ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-davasinda-karar-aciklandi-1065628772.html
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar açıklandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar açıklandı
TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T13:37+0300
2023-01-11T13:37+0300
2023-01-11T13:38+0300
türkiye
şebnem korur fincancı
tsk
mahkeme
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TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.
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şebnem korur fincancı, tsk, mahkeme
şebnem korur fincancı, tsk, mahkeme
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar açıklandı
13:37 11.01.2023 (güncellendi: 13:38 11.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.
TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.