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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar açıklandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar açıklandı
TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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şebnem korur fincancı
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TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.
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şebnem korur fincancı, tsk, mahkeme
şebnem korur fincancı, tsk, mahkeme

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar açıklandı

13:37 11.01.2023 (güncellendi: 13:38 11.01.2023)
© DHATürk Tabipler Birliği
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© DHA
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TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.
TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.
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