https://sputniknews.com.tr/20230111/thyden-ic-hat-ucuslarinda-avantajli-bilet-kampanyasi-1065618505.html
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY, 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihlerindeki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı tüm iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T09:33+0300
2023-01-11T09:33+0300
2023-01-11T09:33+0300
ekonomi
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
uçak bileti
indirim
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Türk Hava Yolları'nın (THY), sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230108/anadolujetten-ic-hatlarda-yuzde-40-indirimli-bilet-kampanyasi--1065519431.html
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türkiye, thy, türk hava yolları (thy), uçak bileti, indirim
türkiye, thy, türk hava yolları (thy), uçak bileti, indirim
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
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THY, 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihlerindeki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı tüm iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.
Türk Hava Yolları'nın (THY), sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.