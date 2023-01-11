https://sputniknews.com.tr/20230111/thyden-ic-hat-ucuslarinda-avantajli-bilet-kampanyasi-1065618505.html

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY, 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihlerindeki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı tüm iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T09:33+0300

2023-01-11T09:33+0300

2023-01-11T09:33+0300

ekonomi

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

uçak bileti

indirim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060789349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1190caa320e386cd0498f6fbaa5f0863.jpg

Türk Hava Yolları'nın (THY), sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.​​​​​​​Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230108/anadolujetten-ic-hatlarda-yuzde-40-indirimli-bilet-kampanyasi--1065519431.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, thy, türk hava yolları (thy), uçak bileti, indirim