https://sputniknews.com.tr/20230108/anadolujetten-ic-hatlarda-yuzde-40-indirimli-bilet-kampanyasi--1065519431.html

AnadoluJet'ten iç hatlarda yüzde 40 indirimli bilet kampanyası

AnadoluJet'ten iç hatlarda yüzde 40 indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 10-18 Ocak tarihlerinde tüm iç hat uçuşlarında yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

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2023-01-08T15:31+0300

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anadolujet

kampanya

türkiye

uçak seferi

indirim

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AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 10-18 Ocak'ta yüzde 40 indirimli fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.​​​​​​​Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221108/thyden-ic-hatlarda-indirim-kampanyasi-1063197850.html

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