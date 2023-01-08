https://sputniknews.com.tr/20230108/anadolujetten-ic-hatlarda-yuzde-40-indirimli-bilet-kampanyasi--1065519431.html
AnadoluJet'ten iç hatlarda yüzde 40 indirimli bilet kampanyası
AnadoluJet'ten iç hatlarda yüzde 40 indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 10-18 Ocak tarihlerinde tüm iç hat uçuşlarında yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T15:31+0300
2023-01-08T15:31+0300
2023-01-08T15:33+0300
anadolujet
kampanya
türkiye
uçak seferi
indirim
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AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 10-18 Ocak'ta yüzde 40 indirimli fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221108/thyden-ic-hatlarda-indirim-kampanyasi-1063197850.html
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anadolujet, kampanya, uçak seferi, indirim
anadolujet, kampanya, uçak seferi, indirim
AnadoluJet'ten iç hatlarda yüzde 40 indirimli bilet kampanyası
15:31 08.01.2023 (güncellendi: 15:33 08.01.2023) Abone ol
Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 10-18 Ocak tarihlerinde tüm iç hat uçuşlarında yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 10-18 Ocak'ta yüzde 40 indirimli fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilecek.