https://sputniknews.com.tr/20221108/thyden-ic-hatlarda-indirim-kampanyasi-1063197850.html
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
THY, 1 Mart -14 Nisan 2023 tarihleri arasında yurt içinde seyahat planlayanlara yönelik indirim kampanyası başlattı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T16:19+0300
2022-11-08T16:19+0300
2022-11-08T16:20+0300
türk hava yolları (thy)
türkiye
kampanya
indirim
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Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirket, biletini 8-9 Kasım 2022 tarihinde alanlara yurt içi uçuşlarda 1 Mart ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında tek yön direkt uçak biletini 399 liradan satışa koydu.Kampanya, THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı-varışlı, yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlarında geçerli olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY'nin kod paylaşımlı seferlerinde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221102/thyden-ucuncu-ceyrekte-15-milyar-dolar-net-kr-1062993703.html
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türk hava yolları (thy), kampanya, indirim
türk hava yolları (thy), kampanya, indirim
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
16:19 08.11.2022 (güncellendi: 16:20 08.11.2022) Abone ol
THY, 1 Mart -14 Nisan 2023 tarihleri arasında yurt içinde seyahat planlayanlara yönelik indirim kampanyası başlattı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirket, biletini 8-9 Kasım 2022 tarihinde alanlara yurt içi uçuşlarda 1 Mart ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında tek yön direkt uçak biletini 399 liradan satışa koydu.
Kampanya, THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı-varışlı, yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlarında geçerli olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.
Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY'nin kod paylaşımlı seferlerinde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.