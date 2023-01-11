https://sputniknews.com.tr/20230111/tffde-duzenli-var-egitimi-basladi-1065612793.html

TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı

TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in ocak ayı VAR kadrosu eğitimi gerçekleşti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T01:39+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

var

video yardımcı hakem (var)

eğitim

süper lig

spor toto süper lig

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Pawel Gil, 6-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretinde, Spor Toto Süper Ligi maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi.Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz koordinasyonuyla, maçlardan sonra VAR kadrosu hakemleri ile maçların analizi yapılarak, UEFA standartlarında geri bildirimler sağlandı.Ayrıca Pawel Gil tarafından, UEFA'nın bu alandaki güncel konuları da VAR kadrosuna aktarıldı.TFF VAR eğitim danışmanı ziyaretleri, her ay düzenli olarak yapılacak.

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türkiye futbol federasyonu (tff), var, video yardımcı hakem (var), eğitim, süper lig, spor toto süper lig