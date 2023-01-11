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TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı
TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in ocak ayı VAR kadrosu eğitimi gerçekleşti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T01:39+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
var
video yardımcı hakem (var)
eğitim
süper lig
spor toto süper lig
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Pawel Gil, 6-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretinde, Spor Toto Süper Ligi maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi.Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz koordinasyonuyla, maçlardan sonra VAR kadrosu hakemleri ile maçların analizi yapılarak, UEFA standartlarında geri bildirimler sağlandı.Ayrıca Pawel Gil tarafından, UEFA'nın bu alandaki güncel konuları da VAR kadrosuna aktarıldı.TFF VAR eğitim danışmanı ziyaretleri, her ay düzenli olarak yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230110/barcelonanin-stadini-limak-yenileyecek-1065580974.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), var, video yardımcı hakem (var), eğitim, süper lig, spor toto süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff), var, video yardımcı hakem (var), eğitim, süper lig, spor toto süper lig

TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı

01:39 11.01.2023
© AAVideo Yardımcı Hakem - VAR
Video Yardımcı Hakem - VAR - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in ocak ayı VAR kadrosu eğitimi gerçekleşti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Pawel Gil, 6-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretinde, Spor Toto Süper Ligi maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi.
Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz koordinasyonuyla, maçlardan sonra VAR kadrosu hakemleri ile maçların analizi yapılarak, UEFA standartlarında geri bildirimler sağlandı.
Ayrıca Pawel Gil tarafından, UEFA'nın bu alandaki güncel konuları da VAR kadrosuna aktarıldı.
TFF VAR eğitim danışmanı ziyaretleri, her ay düzenli olarak yapılacak.
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