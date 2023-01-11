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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/soygu-ozel-askeri-harekatin-komutanini-degistirdi-komuta-genelkurmay-baskani-gerasimova-gecti-1065645078.html
Şoygu, özel askeri harekatın komutanını değiştirdi: Komuta, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a geçti
Şoygu, özel askeri harekatın komutanını değiştirdi: Komuta, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu'nun Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T18:57+0300
2023-01-11T19:30+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
valeriy gerasimov
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşik Kuvvetler Grubu komutanlığına Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov atandı" denildi. Açıklamaya göre Gerasimov'un yardımcıları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim oldu.Bakanlık, özel askeri harekat yönetiminin rütbesini yükseltme kararının harekat sırasında yerine getirilen görevlerin kapsamının genişlemesi, silahlı kuvvetlerin kademeleri arasında daha yakın etkileşim organize edilmesine gerek duyulması, tüm destek birimlerinin kalitesinin ve birlikleri yönetme verimliliğinin artması nedeniyle alındığını bildirdi.31 Ekim 2017'den bu yana Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Surovikin, 8 Ekim 2022'de özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak atanmıştı. Surovikin, harekatın yönetimini ele aldıktan sonra özellikle Rus birliklerin Herson'dan çekildiği operasyonu başarıyla koordine etmesiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation uzmanı Dara Massicot, Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, Surovikin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevlendirilen en yetkin komutan olduğunu kaydederek "General Surovikin, kısmi seferberliğe katılanlar sayesinde cephe hattını güçlendirmeyi başardı ve birliklerin Herson'dan başarıyla çekilmesini organize etti. Daha güçlü savunma mevzileri, Ukrayna'nın kışın düzenleyeceği, Azak Denizi kıyısı boyunca uzanan ve Rusya'yı Kırım'a bağlayan kara koridorunu kesebilecek karşı taarruzun başarı şansını azaltıyor" ifadelerini kullanmıştı.Valeriy Gerasimov, 9 Kasım 2012 tarihinden bu yana Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/financial-times-surovikin-cephede-istikrari-saglayarak-ukraynanin-basari-sansini-azaltti-1065074750.html
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sergey şoygu, valeriy gerasimov
sergey şoygu, valeriy gerasimov

Şoygu, özel askeri harekatın komutanını değiştirdi: Komuta, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a geçti

18:57 11.01.2023 (güncellendi: 19:30 11.01.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinValeriy Gerasimov
Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu'nun Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak atadığını duyurdu. Bu görev, Ekim 2022'de Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'e verilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşik Kuvvetler Grubu komutanlığına Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov atandı" denildi.

Açıklamaya göre Gerasimov'un yardımcıları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim oldu.

Bakanlık, özel askeri harekat yönetiminin rütbesini yükseltme kararının harekat sırasında yerine getirilen görevlerin kapsamının genişlemesi, silahlı kuvvetlerin kademeleri arasında daha yakın etkileşim organize edilmesine gerek duyulması, tüm destek birimlerinin kalitesinin ve birlikleri yönetme verimliliğinin artması nedeniyle alındığını bildirdi.

31 Ekim 2017'den bu yana Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Surovikin, 8 Ekim 2022'de özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak atanmıştı.

Surovikin, harekatın yönetimini ele aldıktan sonra özellikle Rus birliklerin Herson'dan çekildiği operasyonu başarıyla koordine etmesiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation uzmanı Dara Massicot, Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, Surovikin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevlendirilen en yetkin komutan olduğunu kaydederek "General Surovikin, kısmi seferberliğe katılanlar sayesinde cephe hattını güçlendirmeyi başardı ve birliklerin Herson'dan başarıyla çekilmesini organize etti. Daha güçlü savunma mevzileri, Ukrayna'nın kışın düzenleyeceği, Azak Denizi kıyısı boyunca uzanan ve Rusya'yı Kırım'a bağlayan kara koridorunu kesebilecek karşı taarruzun başarı şansını azaltıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Valeriy Gerasimov, 9 Kasım 2012 tarihinden bu yana Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyor.
Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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Financial Times: Surovikin, cephede istikrarı sağlayarak Ukrayna'nın başarı şansını azalttı
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