https://sputniknews.com.tr/20230111/soygu-ozel-askeri-harekatin-komutanini-degistirdi-komuta-genelkurmay-baskani-gerasimova-gecti-1065645078.html

Şoygu, özel askeri harekatın komutanını değiştirdi: Komuta, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a geçti

Şoygu, özel askeri harekatın komutanını değiştirdi: Komuta, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu'nun Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T18:57+0300

2023-01-11T18:57+0300

2023-01-11T19:30+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

valeriy gerasimov

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşik Kuvvetler Grubu komutanlığına Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov atandı" denildi. Açıklamaya göre Gerasimov'un yardımcıları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim oldu.Bakanlık, özel askeri harekat yönetiminin rütbesini yükseltme kararının harekat sırasında yerine getirilen görevlerin kapsamının genişlemesi, silahlı kuvvetlerin kademeleri arasında daha yakın etkileşim organize edilmesine gerek duyulması, tüm destek birimlerinin kalitesinin ve birlikleri yönetme verimliliğinin artması nedeniyle alındığını bildirdi.31 Ekim 2017'den bu yana Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Surovikin, 8 Ekim 2022'de özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak atanmıştı. Surovikin, harekatın yönetimini ele aldıktan sonra özellikle Rus birliklerin Herson'dan çekildiği operasyonu başarıyla koordine etmesiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation uzmanı Dara Massicot, Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, Surovikin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevlendirilen en yetkin komutan olduğunu kaydederek "General Surovikin, kısmi seferberliğe katılanlar sayesinde cephe hattını güçlendirmeyi başardı ve birliklerin Herson'dan başarıyla çekilmesini organize etti. Daha güçlü savunma mevzileri, Ukrayna'nın kışın düzenleyeceği, Azak Denizi kıyısı boyunca uzanan ve Rusya'yı Kırım'a bağlayan kara koridorunu kesebilecek karşı taarruzun başarı şansını azaltıyor" ifadelerini kullanmıştı.Valeriy Gerasimov, 9 Kasım 2012 tarihinden bu yana Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221227/financial-times-surovikin-cephede-istikrari-saglayarak-ukraynanin-basari-sansini-azaltti-1065074750.html

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sergey şoygu, valeriy gerasimov