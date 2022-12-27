https://sputniknews.com.tr/20221227/financial-times-surovikin-cephede-istikrari-saglayarak-ukraynanin-basari-sansini-azaltti-1065074750.html

Financial Times: Surovikin, cephede istikrarı sağlayarak Ukrayna'nın başarı şansını azalttı

Financial Times: Surovikin, cephede istikrarı sağlayarak Ukrayna'nın başarı şansını azalttı

Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Rus Kuvvet Grubu Komutanı Sergey... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T00:29+0300

2022-12-27T00:29+0300

2022-12-27T00:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

the financial times (ft)

abd

vladimir putin

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Ukrayna'daki çatışmaların ön sonuçlarını derleyen FT, Şubat 2022'de başlayan süreçten 5 ders çıkarılabileceğini belirtti.Özellikle Rus komutan Surovikin'in başarılarına dikkat çeken FT, bazı uzmanların görüşlerine yer verdi.ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation uzmanı Dara Massicot, Surovikin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarafından görevlendirilen en yetkin komutan olduğunu kaydederek "General Surovikin, kısmi seferberliğe katılanlar sayesinde cephe hattını güçlendirmeyi başardı ve birliklerin Herson'dan başarıyla çekilmesini organize etti. Daha güçlü savunma mevzileri, Ukrayna'nın kışın düzenleyeceği, Azak Denizi kıyısı boyunca uzanan ve Rusya'yı Kırım'a bağlayan kara koridorunu kesebilecek karşı taarruzun başarı şansını azaltıyor" ifadelerini kullandı.İsmi açıklanmayan Batılı bir askeri danışman, Ukraynalı askerlerin verilen çok sayıdaki kayıplar nedeniyle sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Askerlerin yeterli eğitim almadıklarını ve bazı birliklerin aşırı yorgunluktan mustarip olduğunu anlatan danışman, Ukrayna ordusununçok daha fazla silah ve mühimmata ihtiyaç duyduklarını da vurguladı. Surovikin, 8 Ekim'de Putin tarafından özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Rus Kuvvet Grubu Komutanı olarak görevlendirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221008/general-surovikin-ozel-operasyon-bolgesindeki-birliklerin-komutanligina-atandi-1062098193.html

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ukrayna, ukrayna krizi, the financial times (ft), abd, vladimir putin