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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/financial-times-surovikin-cephede-istikrari-saglayarak-ukraynanin-basari-sansini-azaltti-1065074750.html
Financial Times: Surovikin, cephede istikrarı sağlayarak Ukrayna'nın başarı şansını azalttı
Financial Times: Surovikin, cephede istikrarı sağlayarak Ukrayna'nın başarı şansını azalttı
Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Rus Kuvvet Grubu Komutanı Sergey... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T00:29+0300
2022-12-27T00:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
the financial times (ft)
abd
vladimir putin
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Ukrayna'daki çatışmaların ön sonuçlarını derleyen FT, Şubat 2022'de başlayan süreçten 5 ders çıkarılabileceğini belirtti.Özellikle Rus komutan Surovikin'in başarılarına dikkat çeken FT, bazı uzmanların görüşlerine yer verdi.ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation uzmanı Dara Massicot, Surovikin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarafından görevlendirilen en yetkin komutan olduğunu kaydederek "General Surovikin, kısmi seferberliğe katılanlar sayesinde cephe hattını güçlendirmeyi başardı ve birliklerin Herson'dan başarıyla çekilmesini organize etti. Daha güçlü savunma mevzileri, Ukrayna'nın kışın düzenleyeceği, Azak Denizi kıyısı boyunca uzanan ve Rusya'yı Kırım'a bağlayan kara koridorunu kesebilecek karşı taarruzun başarı şansını azaltıyor" ifadelerini kullandı.İsmi açıklanmayan Batılı bir askeri danışman, Ukraynalı askerlerin verilen çok sayıdaki kayıplar nedeniyle sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Askerlerin yeterli eğitim almadıklarını ve bazı birliklerin aşırı yorgunluktan mustarip olduğunu anlatan danışman, Ukrayna ordusununçok daha fazla silah ve mühimmata ihtiyaç duyduklarını da vurguladı. Surovikin, 8 Ekim'de Putin tarafından özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Rus Kuvvet Grubu Komutanı olarak görevlendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221008/general-surovikin-ozel-operasyon-bolgesindeki-birliklerin-komutanligina-atandi-1062098193.html
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ukrayna, ukrayna krizi, the financial times (ft), abd, vladimir putin
ukrayna, ukrayna krizi, the financial times (ft), abd, vladimir putin

Financial Times: Surovikin, cephede istikrarı sağlayarak Ukrayna'nın başarı şansını azalttı

00:29 27.12.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Multimedya arşivine gidinSuriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin
Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Rus Kuvvet Grubu Komutanı Sergey Surovikin'in göreve başladıktan sonra cephede istikrarı sağlamayı başardığını ve Ukrayna ordusunun düzenlediği taaruzların başarı şansını azalttığını vurguladı.
Ukrayna'daki çatışmaların ön sonuçlarını derleyen FT, Şubat 2022'de başlayan süreçten 5 ders çıkarılabileceğini belirtti.

Özellikle Rus komutan Surovikin'in başarılarına dikkat çeken FT, bazı uzmanların görüşlerine yer verdi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation uzmanı Dara Massicot, Surovikin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarafından görevlendirilen en yetkin komutan olduğunu kaydederek "General Surovikin, kısmi seferberliğe katılanlar sayesinde cephe hattını güçlendirmeyi başardı ve birliklerin Herson'dan başarıyla çekilmesini organize etti. Daha güçlü savunma mevzileri, Ukrayna'nın kışın düzenleyeceği, Azak Denizi kıyısı boyunca uzanan ve Rusya'yı Kırım'a bağlayan kara koridorunu kesebilecek karşı taarruzun başarı şansını azaltıyor" ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan Batılı bir askeri danışman, Ukraynalı askerlerin verilen çok sayıdaki kayıplar nedeniyle sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Askerlerin yeterli eğitim almadıklarını ve bazı birliklerin aşırı yorgunluktan mustarip olduğunu anlatan danışman, Ukrayna ordusununçok daha fazla silah ve mühimmata ihtiyaç duyduklarını da vurguladı.

Surovikin, 8 Ekim'de Putin tarafından özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Rus Kuvvet Grubu Komutanı olarak görevlendirilmişti.
Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
DÜNYA
General Surovikin, özel operasyon bölgesindeki birliklerin komutanlığına atandı
8 Ekim, 16:12
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