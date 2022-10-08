Türkiye
CANLI | Soruşturma Komitesi: Kırım Köprüsündeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221008/general-surovikin-ozel-operasyon-bolgesindeki-birliklerin-komutanligina-atandi-1062098193.html
General Surovikin, özel operasyon bölgesindeki birliklerin komutanlığına atandı
General Surovikin, özel operasyon bölgesindeki birliklerin komutanlığına atandı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'i özel askeri operasyon... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T16:12+0300
2022-10-08T16:12+0300
dünya
rusya
sergey surovikin
şoygu
sergey şoygu
suriye
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103001/75/1030017532_0:0:2681:1509_1920x0_80_0_0_5d66aab5e00702be82526edc7ef90658.jpg
Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı'nın kararıyla, Generali Sergey Surovikin, özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik kuvvetlerin komutanlığına atandı” denildi.Surovikin, 31 Ekim 2017'den bu yana Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığını yürütüyor. Ayrıca Ukrayna'daki özel operasyon bölgesinde Rus birliği ‘Güney’ e komuta ediyor.
rusya
suriye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103001/75/1030017532_0:0:2681:2011_1920x0_80_0_0_005c7854705a35c4019097a888e8bbaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey surovikin, şoygu, sergey şoygu, suriye, ukrayna
rusya, sergey surovikin, şoygu, sergey şoygu, suriye, ukrayna

General Surovikin, özel operasyon bölgesindeki birliklerin komutanlığına atandı

16:12 08.10.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Multimedya arşivine gidinSuriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin
Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'i özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik güçlerin komutanı olarak atadığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı'nın kararıyla, Generali Sergey Surovikin, özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik kuvvetlerin komutanlığına atandı” denildi.
Surovikin, 31 Ekim 2017'den bu yana Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığını yürütüyor. Ayrıca Ukrayna'daki özel operasyon bölgesinde Rus birliği ‘Güney’ e komuta ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала