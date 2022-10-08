https://sputniknews.com.tr/20221008/general-surovikin-ozel-operasyon-bolgesindeki-birliklerin-komutanligina-atandi-1062098193.html
General Surovikin, özel operasyon bölgesindeki birliklerin komutanlığına atandı
General Surovikin, özel operasyon bölgesindeki birliklerin komutanlığına atandı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'i özel askeri operasyon... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T16:12+0300
2022-10-08T16:12+0300
2022-10-08T16:12+0300
dünya
rusya
sergey surovikin
şoygu
sergey şoygu
suriye
ukrayna
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Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı'nın kararıyla, Generali Sergey Surovikin, özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik kuvvetlerin komutanlığına atandı” denildi.Surovikin, 31 Ekim 2017'den bu yana Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığını yürütüyor. Ayrıca Ukrayna'daki özel operasyon bölgesinde Rus birliği ‘Güney’ e komuta ediyor.
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rusya, sergey surovikin, şoygu, sergey şoygu, suriye, ukrayna
rusya, sergey surovikin, şoygu, sergey şoygu, suriye, ukrayna
General Surovikin, özel operasyon bölgesindeki birliklerin komutanlığına atandı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'i özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik güçlerin komutanı olarak atadığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı'nın kararıyla, Generali Sergey Surovikin, özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik kuvvetlerin komutanlığına atandı” denildi.
Surovikin, 31 Ekim 2017'den bu yana Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığını yürütüyor. Ayrıca Ukrayna'daki özel operasyon bölgesinde Rus birliği ‘Güney’ e komuta ediyor.