https://sputniknews.com.tr/20230111/rusya-lideri-putin-yeni-bolgelerdeki-yasam-kalitesini-ulke-ortalamasina-kadar-yukseltme-emri-verdi-1065644872.html
Rusya lideri Putin, yeni bölgelerdeki yaşam kalitesini ülke ortalamasına kadar yükseltme emri verdi
Rusya lideri Putin, yeni bölgelerdeki yaşam kalitesini ülke ortalamasına kadar yükseltme emri verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeye yeni katılan Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lungansk Halk Cumhuriyeti, Herson Bölgesi ve Zaporojye Bölgesi’nin yaşam... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T18:34+0300
2023-01-11T18:34+0300
2023-01-11T18:34+0300
rusya
dünya
vladimir putin
referandum
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Putin, bugünkü hükümet toplantısında, “Bu bölgeler altyapının durumu, sosyal hizmetlerin düzeyi ve diğer pek çok kalite parametrelerine göre 2030 yılına kadar ortalama Rusya düzeyine ulaşmalı” diye konuştu.Yerel işletmelere destek verme çağrısında bulunan ülke lideri, en önemli sorunların acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.Bazı bölgelerde devam eden askeri eylemlerin ve vatandaşların tam güvenliğinin sağlanmamasının bazı konuların uygulanması sürecini zorlaştırmakta olduğunu dile getiren Putin, “Doğal olarak, tüm bu faktörler dikkate alınmalı. Lakin tüm bunlar, mola vermek ve en acil sorunların çözümünü daha sonraya ertelemek için bir neden değil” ifadesini kullandı.Bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Rusya’nın yeni bölgelerinin kalkınmasıyla ilgili özel programı hazırlama emrini veren Rus lider, hükümetin 2023 sonuna kadar yeni bölgelerin kalkınmasıyla ilgili temel performans göstergelerini belirlemesi gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220923/rusyada-donetsk-lugansk-zaporojye-hersonda-referandumlarina-destek-bizden-olani-birakmayiz-1061560202.html
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rusya, vladimir putin, referandum
rusya, vladimir putin, referandum
Rusya lideri Putin, yeni bölgelerdeki yaşam kalitesini ülke ortalamasına kadar yükseltme emri verdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeye yeni katılan Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lungansk Halk Cumhuriyeti, Herson Bölgesi ve Zaporojye Bölgesi’nin yaşam kalitesi açısından 2030 yılına kadar ülke ortalamasına uygun hale gelmesi gerektiğini belirtti.
Putin, bugünkü hükümet toplantısında, “Bu bölgeler altyapının durumu, sosyal hizmetlerin düzeyi ve diğer pek çok kalite parametrelerine göre 2030 yılına kadar ortalama Rusya düzeyine ulaşmalı” diye konuştu.
Yerel işletmelere destek verme çağrısında bulunan ülke lideri, en önemli sorunların acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.
Bazı bölgelerde devam eden askeri eylemlerin ve vatandaşların tam güvenliğinin sağlanmamasının bazı konuların uygulanması sürecini zorlaştırmakta olduğunu dile getiren Putin, “Doğal olarak, tüm bu faktörler dikkate alınmalı. Lakin tüm bunlar, mola vermek ve en acil sorunların çözümünü daha sonraya ertelemek için bir neden değil” ifadesini kullandı.
Bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Rusya’nın yeni bölgelerinin kalkınmasıyla ilgili özel programı hazırlama emrini veren Rus lider, hükümetin 2023 sonuna kadar yeni bölgelerin kalkınmasıyla ilgili temel performans göstergelerini belirlemesi gerektiğini kaydetti.