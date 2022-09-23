Rusya'da Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson referandumlarına destek: Bizden olanı bırakmayız

Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde 27 Eylül’e kadar sürecek olan ‘Rusya’ya katılma referandumu’ bugün başladı.Referanduma destek amacıyla Rusya'da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok şehirde düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.
Rusya’da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok kentte, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” mitinglerine on binlerce kişi katıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova'daki destek eylemine 50 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde 27 Eylül’e kadar sürecek olan ‘Rusya’ya katılma referandumu’ bugün başladı.
Referanduma destek amacıyla Rusya'da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok şehirde düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.