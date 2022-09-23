https://sputniknews.com.tr/20220923/rusyada-donetsk-lugansk-zaporojye-hersonda-referandumlarina-destek-bizden-olani-birakmayiz-1061560202.html

Rusya'da Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson referandumlarına destek: Bizden olanı bırakmayız

Rusya'da Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson referandumlarına destek: Bizden olanı bırakmayız

Rusya’da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok kentte, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” mitinglerine on binlerce kişi... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

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rusya

lugansk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

zaporojye

herson

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Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde 27 Eylül’e kadar sürecek olan ‘Rusya’ya katılma referandumu’ bugün başladı.Referanduma destek amacıyla Rusya'da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok şehirde düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.

rusya

lugansk halk cumhuriyeti

zaporojye

herson

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rusya, фото, lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson