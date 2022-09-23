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Rusya'da Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson referandumlarına destek: Bizden olanı bırakmayız
Rusya'da Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson referandumlarına destek: Bizden olanı bırakmayız
Rusya’da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok kentte, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” mitinglerine on binlerce kişi... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T20:22+0300
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Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde 27 Eylül’e kadar sürecek olan ‘Rusya’ya katılma referandumu’ bugün başladı.Referanduma destek amacıyla Rusya'da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok şehirde düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.
rusya
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rusya, фото, lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson
rusya, фото, lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson

Rusya'da Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson referandumlarına destek: Bizden olanı bırakmayız

20:22 23.09.2022 (güncellendi: 20:28 23.09.2022)
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Rusya’da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok kentte, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” mitinglerine on binlerce kişi katıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova'daki destek eylemine 50 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde 27 Eylül’e kadar sürecek olan ‘Rusya’ya katılma referandumu’ bugün başladı.

Referanduma destek amacıyla Rusya'da başkent Moskova dahil olmak üzere birçok şehirde düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidin

Moskova

Moskova - Sputnik Türkiye
1/26
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova

© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidin

Simferepol

Simferepol - Sputnik Türkiye
2/26
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin

Simferepol

© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidin

Moskova

Moskova - Sputnik Türkiye
3/26
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova

© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidin

Moskova

Moskova - Sputnik Türkiye
4/26
© Sputnik / Илья Питалев
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova

© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidin

Moskova

Moskova - Sputnik Türkiye
5/26
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova

© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidin

Moskova

Moskova - Sputnik Türkiye
6/26
© Sputnik / Илья Питалев
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova

© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidin

Simferepol

Simferepol - Sputnik Türkiye
7/26
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin

Simferepol

© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
8/26
© AA
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidin

Moskova

Moskova - Sputnik Türkiye
9/26
© Sputnik / Илья Питалев
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova

© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidin

Moskova

Moskova - Sputnik Türkiye
10/26
© Sputnik / Алексей Куденко
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Moskova

© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidin

Yekatarinburg

Yekatarinburg - Sputnik Türkiye
11/26
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin

Yekatarinburg

© Sputnik / Павел Лисицын / Multimedya arşivine gidin

Yekatarinburg

Yekatarinburg - Sputnik Türkiye
12/26
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Multimedya arşivine gidin

Yekatarinburg

© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidin

Yekatarinburg

Yekatarinburg - Sputnik Türkiye
13/26
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Multimedya arşivine gidin

Yekatarinburg

© Sputnik / Павел Лисицын / Multimedya arşivine gidin

Yekatarinburg

Yekatarinburg - Sputnik Türkiye
14/26
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Multimedya arşivine gidin

Yekatarinburg

© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidin

Moskova

Moskova - Sputnik Türkiye
15/26
© Sputnik / Илья Питалев
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Multimedya arşivine gidin

Moskova

© Sputnik / Виталий Аньков / Multimedya arşivine gidin

Vladivostok

Vladivostok - Sputnik Türkiye
16/26
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Vladivostok

© Sputnik / Виталий Аньков / Multimedya arşivine gidin

Vladivostok

Vladivostok - Sputnik Türkiye
17/26
© Sputnik / Виталий Аньков
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Vladivostok

© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
18/26
© AA
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
19/26
© AA
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
20/26
© AA
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
21/26
© AA
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
22/26
© AA
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
23/26
© AA
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
24/26
© AA
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
25/26
© AA
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye
26/26
© AA
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