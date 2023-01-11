https://sputniknews.com.tr/20230111/pakistanda-60-cocugu-olan-adam-61-cocuk-icin-bir-es-daha-ariyor-1065635641.html

Pakistan'da 60 çocuğu olan adam, 61. çocuk için bir eş daha arıyor

Pakistan'da 60 çocuğu olan adam, 61. çocuk için bir eş daha arıyor

Pakistan'da yaşayan ve 60. çocuğunu eline alan bir adam, 61. çocuk için dördüncü bir eş arayışında olduğunu söyledi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T15:16+0300

2023-01-11T15:16+0300

2023-01-11T15:20+0300

dünya

pakistan

evlilik

çocuk

çok eşlilik

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Pakistan'ın Quetta kentinde yaşayan 50 yaşındaki Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, 60. çocuğu da doğduktan sonra, 61. çocuk için arkadaşlarından dördüncü bir eş bulmasına yardım etmelerini istiyor.3 eşi bulunan Khilji, son çocuğunun adını Haji Khushhal Khan koydu.İlk ne zaman baba olduğu ve diğer çocuklarının yaşları bilinmeyen adamın, doktor olarak çalıştığı ve artan gıda maliyetleri nedeniyle ailesini geçindirmek için mücadele ettiği belirtiliyor. Khilji, yerel basına yaptığı açıklamada, "İşler durma noktasına geldi. Un ve şeker dahil tüm temel ihtiyaçların fiyatları üç katına çıktı. Son üç yıldır, ben dahil tüm dünya dahil tüm Pakistanlılar zorluklarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.Khilji'nin ayrıca, Pakistan hükümetinden aile gezileri için kendisine bir otobüs sağlamasını istediği belirtildi. Uganda'nın Lusaka bölgesinde yaşayan bir başka çok eşli baba, 67 yaşındaki Musa Hasahya'nın 12 eşi var, ancak 102 ağzı beslemek için mücadele ettiği için daha fazla evlenmeyeceğine yemin etti. Musa, 'doğurganlık çağındaki' eşlerine doğum kontrol hapı almalarını söyledi ve 'sınırlı kaynaklar nedeniyle daha fazla çocuk doğurmaya tahammül edemediğini' söyledi.Dokuz eşi olan başka bir adam ise, eşlerden birinin evliliği terk etmesinden sonra çocukların annelerinin kim olacağı konusunda 'önce gelen alır' kuralını uygulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221227/ugandali-ciftci-12-es-102-cocuk-568-torundan-sonra-durma-karari-aldi-hayat-cok-pahalandi-1065098764.html

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pakistan, evlilik, çocuk, çok eşlilik