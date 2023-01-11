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https://sputniknews.com.tr/20230111/pakistanda-60-cocugu-olan-adam-61-cocuk-icin-bir-es-daha-ariyor-1065635641.html
Pakistan'da 60 çocuğu olan adam, 61. çocuk için bir eş daha arıyor
Pakistan'da 60 çocuğu olan adam, 61. çocuk için bir eş daha arıyor
Pakistan'da yaşayan ve 60. çocuğunu eline alan bir adam, 61. çocuk için dördüncü bir eş arayışında olduğunu söyledi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:16+0300
2023-01-11T15:20+0300
dünya
pakistan
evlilik
çocuk
çok eşlilik
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Pakistan'ın Quetta kentinde yaşayan 50 yaşındaki Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, 60. çocuğu da doğduktan sonra, 61. çocuk için arkadaşlarından dördüncü bir eş bulmasına yardım etmelerini istiyor.3 eşi bulunan Khilji, son çocuğunun adını Haji Khushhal Khan koydu.İlk ne zaman baba olduğu ve diğer çocuklarının yaşları bilinmeyen adamın, doktor olarak çalıştığı ve artan gıda maliyetleri nedeniyle ailesini geçindirmek için mücadele ettiği belirtiliyor. Khilji, yerel basına yaptığı açıklamada, "İşler durma noktasına geldi. Un ve şeker dahil tüm temel ihtiyaçların fiyatları üç katına çıktı. Son üç yıldır, ben dahil tüm dünya dahil tüm Pakistanlılar zorluklarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.Khilji'nin ayrıca, Pakistan hükümetinden aile gezileri için kendisine bir otobüs sağlamasını istediği belirtildi. Uganda'nın Lusaka bölgesinde yaşayan bir başka çok eşli baba, 67 yaşındaki Musa Hasahya'nın 12 eşi var, ancak 102 ağzı beslemek için mücadele ettiği için daha fazla evlenmeyeceğine yemin etti. Musa, 'doğurganlık çağındaki' eşlerine doğum kontrol hapı almalarını söyledi ve 'sınırlı kaynaklar nedeniyle daha fazla çocuk doğurmaya tahammül edemediğini' söyledi.Dokuz eşi olan başka bir adam ise, eşlerden birinin evliliği terk etmesinden sonra çocukların annelerinin kim olacağı konusunda 'önce gelen alır' kuralını uygulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/ugandali-ciftci-12-es-102-cocuk-568-torundan-sonra-durma-karari-aldi-hayat-cok-pahalandi-1065098764.html
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pakistan, evlilik, çocuk, çok eşlilik
pakistan, evlilik, çocuk, çok eşlilik

Pakistan'da 60 çocuğu olan adam, 61. çocuk için bir eş daha arıyor

15:16 11.01.2023 (güncellendi: 15:20 11.01.2023)
© DawnNewsPakistan'da 60 çocuğu olan adam, 61. çocuk için bir eş daha arıyor
Pakistan'da 60 çocuğu olan adam, 61. çocuk için bir eş daha arıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© DawnNews
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Pakistan'da yaşayan ve 60. çocuğunu eline alan bir adam, 61. çocuk için dördüncü bir eş arayışında olduğunu söyledi.
Pakistan'ın Quetta kentinde yaşayan 50 yaşındaki Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, 60. çocuğu da doğduktan sonra, 61. çocuk için arkadaşlarından dördüncü bir eş bulmasına yardım etmelerini istiyor.
3 eşi bulunan Khilji, son çocuğunun adını Haji Khushhal Khan koydu.
İlk ne zaman baba olduğu ve diğer çocuklarının yaşları bilinmeyen adamın, doktor olarak çalıştığı ve artan gıda maliyetleri nedeniyle ailesini geçindirmek için mücadele ettiği belirtiliyor.
Khilji, yerel basına yaptığı açıklamada, "İşler durma noktasına geldi. Un ve şeker dahil tüm temel ihtiyaçların fiyatları üç katına çıktı. Son üç yıldır, ben dahil tüm dünya dahil tüm Pakistanlılar zorluklarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.
Çok eşliliğin yasal olduğu Uganda'nın Lusaka şehrinde yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Musa Hasahya, 12 eş, 102 çocuk ve 568 torundan sonra artık bakamadığı ailesinin büyümesini durdurmaya karar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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Khilji'nin ayrıca, Pakistan hükümetinden aile gezileri için kendisine bir otobüs sağlamasını istediği belirtildi. Uganda'nın Lusaka bölgesinde yaşayan bir başka çok eşli baba, 67 yaşındaki Musa Hasahya'nın 12 eşi var, ancak 102 ağzı beslemek için mücadele ettiği için daha fazla evlenmeyeceğine yemin etti. Musa, 'doğurganlık çağındaki' eşlerine doğum kontrol hapı almalarını söyledi ve 'sınırlı kaynaklar nedeniyle daha fazla çocuk doğurmaya tahammül edemediğini' söyledi.
Dokuz eşi olan başka bir adam ise, eşlerden birinin evliliği terk etmesinden sonra çocukların annelerinin kim olacağı konusunda 'önce gelen alır' kuralını uygulamıştı.
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