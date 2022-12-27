Ugandalı çiftçi 12 eş, 102 çocuk, 568 torundan sonra durma kararı aldı: 'Hayat çok pahalandı'
© Fotoğraf : Facebook/Arusha One Fm 101.7Çok eşliliğin yasal olduğu Uganda'nın Lusaka şehrinde yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Musa Hasahya, 12 eş, 102 çocuk ve 568 torundan sonra artık bakamadığı ailesinin büyümesini durdurmaya karar verdi.
© Fotoğraf : Facebook/Arusha One Fm 101.7
İnsan nüfusunu doğrudan ve dolaylı olarak 670 baş artıran 67 yaşındaki Ugandalı çiftçi Musa Hasahya, nihayet ailesine yeni üyeler eklemekten vazgeçtiğini duyururken, kararını 'hayat pahalılığı krizi nedeniyle gelirinin düşmesiyle' gerekçelendirdi.
Çok eşliliğin yasal olduğu Uganda'nın Lusaka şehrinde yaşayan Musa Hasahya, 102 çocuk ve 568 torundan sonra artık bakamadığı ailesinin büyümesini durdurmaya karar verdi.
İngiliz gazeteleri The Sun ve Daily Mail'in haberine göre 67 yaşındaki Ugandalı çiftçi, yiyecek satın almaya para yetiştirebilmek için 12 eşinden doğum kontrol yöntemlerini kullanmalarını istedi.
Musa Hasahya hat zwölf Ehefrauen und gilt als Vater von mehr als 100 Kindern. Jetzt kann er seine Großfamilie nicht mehr ernähren. Seine Frauen nehmen nun die Pille - in Teilen Afrikas noch immer eine kontroverse Entscheidung. https://t.co/AXRAnzZ8UP— Frankfurter Allgemeine (@faznet) December 26, 2022
Afrika'nın bazı bölgelerinde hala şüpheyle bakılan doğum kontrol hapı yöntemi eşleri tarafından değerlendirmeye alındı.
"Yıllar geçtikçe yaşam maliyetinin artması nedeniyle gelirim azaldı ve ailem büyüdükçe büyüdü" diye yakınan Hasahya, "Birbiri ardına kadınlarla evlendim. Bir erkek tek bir kadınla nasıl tatmin olabilir" mazeretini gösterdi.
Musa Hasahya hat 12 Ehefrauen und gilt als Vater von mehr als 100 Kindern. https://t.co/7y3Y7GM7xx— Rhein-Zeitung Ticker (@RZTicker) December 26, 2022
Hasahya, bütün eşlerinin aynı evde yaşadığını, böylece onları 'gözetleyebildiğini ve başka erkeklerle kaçmalarını engellediğini' sözlerine ekledi.
Ugandan farmer, Mzee Musa Hasahya, with 12 wives, 102 children and 568 grandchildren considers family planning https://t.co/GY7tvrejK0— Quickie News 24/7 (@updatesplug247) December 27, 2022
A Ugandan man with 12 wives and 102 children, Mzee Musa Hasahya, has vowed not to have more kids as he’s struggling to cope with his huge fami...
Çiftçinin 102 çocuğundan 11'inin annesi olan en genç eşi Zulaika da "Artık çocuğum olmayacak. Mali durumumuzun kötüleştiğini gördüm ve doğum kontrol hapı almaya başladım" dedi.
Hasayha, yaşları 6 ile 51 arasında değişen çocuklarının yaklaşık üçte biriyle çiftliğinde birlikte yaşıyor.
En büyük çocuğu, en küçük eşinden 21 yaş büyük.