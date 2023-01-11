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Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu kararı: Beraat etti
Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu kararı: Beraat etti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 2020 yılında 'hakaret ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia ediliyordu.Kaftancıoğlu’nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyordu.İddianamede sanık Kaftancıoğlu’nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220923/fahrettin-altunun-evinin-fotograflanmasi-davasinda-kaftancioglu-icin-mutalaa-istendi--1061545792.html
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canan kaftancıoğlu, chp, fahrettin altun
canan kaftancıoğlu, chp, fahrettin altun

Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu kararı: Beraat etti

11:59 11.01.2023
© İHACanan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© İHA
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 2020 yılında 'hakaret ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia ediliyordu.
Kaftancıoğlu’nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyordu.

İddianamede sanık Kaftancıoğlu’nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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