https://sputniknews.com.tr/20230111/mahkemeden-canan-kaftancioglu-karari-1065622039.html

Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu kararı: Beraat etti

Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu kararı: Beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

canan kaftancıoğlu

chp

fahrettin altun

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 2020 yılında 'hakaret ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia ediliyordu.Kaftancıoğlu’nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyordu.İddianamede sanık Kaftancıoğlu’nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220923/fahrettin-altunun-evinin-fotograflanmasi-davasinda-kaftancioglu-icin-mutalaa-istendi--1061545792.html

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canan kaftancıoğlu, chp, fahrettin altun