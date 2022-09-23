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https://sputniknews.com.tr/20220923/fahrettin-altunun-evinin-fotograflanmasi-davasinda-kaftancioglu-icin-mutalaa-istendi--1061545792.html
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu için mütalaa istendi
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu için mütalaa istendi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla 10 yıl 6... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:59+0300
2022-09-23T14:01+0300
fahrettin altun
türkiye
canan kaftancıoğlu
suat özçağdaş
dava
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Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Cafer Tanrıkulu da katıldı.Duruşmada tanık olarak dinlenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, bu konuyla ilgili yargılandığı davada beraat ettiğini belirterek, "Ben ilçe başkanıyım, Canan Hanım ise İl başkanıdır. Siyasi partide yerelden genele kadar iletişim halindedir. Bu tür konularda da istişare ederiz. İletişimde olduğumuz onlarca konu var" şeklinde konuştu.Kaftancıoğlu'nun avukatından beraat talebiCanan Kaftancıoğlu'nun avukatı tüm delillerin toplanmış olduğunu, somut olayda üzerine atılı suçun unsurlarının gerçekleşmediğini, daha önceden konuyla ilgili savcılığın takipsizlik kararı verdiğini ve müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.İddianameAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi'ne geldiği ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatılıyor. İddianamede Özçağdaş'ın görüntüleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtiliyor. İddianamede Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/fahrettin-altunun-evinin-fotograflanmasina-iliskin-davada-karar-chpli-ozcagdas-beraat-etti-1061465911.html
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fahrettin altun, canan kaftancıoğlu, suat özçağdaş, dava
fahrettin altun, canan kaftancıoğlu, suat özçağdaş, dava

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu için mütalaa istendi

13:59 23.09.2022 (güncellendi: 14:01 23.09.2022)
© AA / Emin İleriCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA / Emin İleri
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için mütalaa istendi.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Cafer Tanrıkulu da katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, bu konuyla ilgili yargılandığı davada beraat ettiğini belirterek, "Ben ilçe başkanıyım, Canan Hanım ise İl başkanıdır. Siyasi partide yerelden genele kadar iletişim halindedir. Bu tür konularda da istişare ederiz. İletişimde olduğumuz onlarca konu var" şeklinde konuştu.

Kaftancıoğlu'nun avukatından beraat talebi

Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı tüm delillerin toplanmış olduğunu, somut olayda üzerine atılı suçun unsurlarının gerçekleşmediğini, daha önceden konuyla ilgili savcılığın takipsizlik kararı verdiğini ve müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi'ne geldiği ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatılıyor. İddianamede Özçağdaş'ın görüntüleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtiliyor. İddianamede Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
Suat Özçağdaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
TÜRKİYE
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada karar: CHP'li Özçağdaş beraat etti
21 Eylül, 13:55
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