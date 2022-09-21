https://sputniknews.com.tr/20220921/fahrettin-altunun-evinin-fotograflanmasina-iliskin-davada-karar-chpli-ozcagdas-beraat-etti-1061465911.html
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada karar: CHP'li Özçağdaş beraat etti
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada karar: CHP'li Özçağdaş beraat etti
Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafını izinsiz çektiği gerekçesiyle yargılanan CHP’li Özçağdaş hakkında beraat kararı verildi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T13:55+0300
2022-09-21T13:55+0300
2022-09-21T13:58+0300
türkiye
fahrettin altun
dava
suat özçağdaş
beraat
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ile partililer de izleyici olarak katıldı. Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonunda ayakta kaldıkları ve duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan dışarı çıkardı.Duruşmada taraf avukatlarının son sözleri alındı. Sanık Suat Özçağdaş ise, atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi.Mahkemeden beraat kararıDavayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'boş arsanın karşısını fotoğrafladığı, meskene yönelik eyleme ilişkin somut delil bulunmadığı, suça konu olan yerin aleni açık alan olduğu ve dışarıdan gelip geçenler tarafından görülebilecek olduğu' gerekçesiyle Özçağdaş hakkında beraat kararı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220420/fahrettin-altunun-evinin-fotograflanmasi-davasi-savcilik-yine-mutalaa-degistirdi-1055702672.html
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fahrettin altun, dava, suat özçağdaş, beraat
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada karar: CHP'li Özçağdaş beraat etti
13:55 21.09.2022 (güncellendi: 13:58 21.09.2022) Abone ol
Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafını izinsiz çektiği gerekçesiyle yargılanan CHP’li Özçağdaş hakkında beraat kararı verildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ile partililer de izleyici olarak katıldı. Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonunda ayakta kaldıkları ve duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan dışarı çıkardı.
Duruşmada taraf avukatlarının son sözleri alındı. Sanık Suat Özçağdaş
ise, atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi.
Mahkemeden beraat kararı
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'boş arsanın karşısını fotoğrafladığı, meskene yönelik eyleme ilişkin somut delil bulunmadığı, suça konu olan yerin aleni açık alan olduğu ve dışarıdan gelip geçenler tarafından görülebilecek olduğu' gerekçesiyle Özçağdaş hakkında beraat kararı verdi.