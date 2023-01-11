https://sputniknews.com.tr/20230111/macaristandan-ab-komisyonunun-erasmus-kararina-tepki-1065611733.html

Macaristan'dan AB Komisyonu'nun Erasmus kararına tepki

Macaristan'dan AB Komisyonu'nun Erasmus kararına tepki

Macaristan Bölgesel Kalkınma Bakanı Tibor Navracsics, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Macaristan'daki vakıf üniversitelerinin AB'nin Erasmus programından... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T01:08+0300

2023-01-11T01:08+0300

2023-01-11T01:08+0300

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tepki

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Bakan Navracsics, Magyar Nemzet gazetesine yaptığı açıklamada, daha önce AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerde dile getirilen endişelerin giderildiğini ve bu yüzden AB Komisyonu'nun kararını anlamadıklarını söyledi.AB Komisyonu'nun kararıyla, vakıf üniversitesi öğrencilerinin Erasmus programlarından yararlanamayacağını ama diğer üniversite öğrencilerinin bu hakka sahip olmaya devam edeceğini belirten Navracsics, ''AB Komisyonu'nun bu adımı ayrımcıdır' dedi.AB Komisyonu'nun, 'kamu yararına çalışan vakıfların satın alımlarının da kamu alımı kapsamına girmesi' ve 'katı çıkar çatışması sisteminin oluşturulmasını' talep ettiğini kaydeden Navracsics, her iki talebin de Macar hükümeti tarafından yerine getirildiğini, bu yüzden alınan kararı anlamadıklarını söyledi.Navracsics ayrıca, konunun çözüme kavuşturulması için AB Komisyonunun Bütçe ve Yönetiminden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel'e mektup yazacağını sözlerine ekledi.Özgür Avrupa'nın haberine göre ise AB Komisyonu yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin vakıflarla ilgili düzenleme yaptığını ama yine de aktif siyaset yapan kişilerin vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetinde görev yapabilmelerine izin vermesinden dolayı söz konusu kararın alındığını belirtti.Haberde ayrıca düzenlemenin mart sonuna kadar yapılmaması durumunda gelecek yıl vakıf üniversitesi öğrencileri ve öğretmenlerinin AB programlarından yararlanamayacağı kaydedildi.

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