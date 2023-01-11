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https://sputniknews.com.tr/20230111/macaristandan-ab-komisyonunun-erasmus-kararina-tepki-1065611733.html
Macaristan'dan AB Komisyonu'nun Erasmus kararına tepki
Macaristan'dan AB Komisyonu'nun Erasmus kararına tepki
Macaristan Bölgesel Kalkınma Bakanı Tibor Navracsics, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Macaristan'daki vakıf üniversitelerinin AB'nin Erasmus programından... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T01:08+0300
2023-01-11T01:08+0300
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ab komisyonu
erasmus
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tepki
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Bakan Navracsics, Magyar Nemzet gazetesine yaptığı açıklamada, daha önce AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerde dile getirilen endişelerin giderildiğini ve bu yüzden AB Komisyonu'nun kararını anlamadıklarını söyledi.AB Komisyonu'nun kararıyla, vakıf üniversitesi öğrencilerinin Erasmus programlarından yararlanamayacağını ama diğer üniversite öğrencilerinin bu hakka sahip olmaya devam edeceğini belirten Navracsics, ''AB Komisyonu'nun bu adımı ayrımcıdır' dedi.AB Komisyonu'nun, 'kamu yararına çalışan vakıfların satın alımlarının da kamu alımı kapsamına girmesi' ve 'katı çıkar çatışması sisteminin oluşturulmasını' talep ettiğini kaydeden Navracsics, her iki talebin de Macar hükümeti tarafından yerine getirildiğini, bu yüzden alınan kararı anlamadıklarını söyledi.Navracsics ayrıca, konunun çözüme kavuşturulması için AB Komisyonunun Bütçe ve Yönetiminden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel'e mektup yazacağını sözlerine ekledi.Özgür Avrupa'nın haberine göre ise AB Komisyonu yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin vakıflarla ilgili düzenleme yaptığını ama yine de aktif siyaset yapan kişilerin vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetinde görev yapabilmelerine izin vermesinden dolayı söz konusu kararın alındığını belirtti.Haberde ayrıca düzenlemenin mart sonuna kadar yapılmaması durumunda gelecek yıl vakıf üniversitesi öğrencileri ve öğretmenlerinin AB programlarından yararlanamayacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220922/iskocyada-konaklayacak-yer-bulamayan-ogrencilere-okulu-birakmalari-tavsiye-edildi-1061497720.html
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macaristan, ab, ab komisyonu, erasmus, karar, tepki
macaristan, ab, ab komisyonu, erasmus, karar, tepki

Macaristan'dan AB Komisyonu'nun Erasmus kararına tepki

01:08 11.01.2023
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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Macaristan Bölgesel Kalkınma Bakanı Tibor Navracsics, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Macaristan'daki vakıf üniversitelerinin AB'nin Erasmus programından yararlanamayacağı yönündeki kararına tepki gösterdi.
Bakan Navracsics, Magyar Nemzet gazetesine yaptığı açıklamada, daha önce AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerde dile getirilen endişelerin giderildiğini ve bu yüzden AB Komisyonu'nun kararını anlamadıklarını söyledi.
AB Komisyonu'nun kararıyla, vakıf üniversitesi öğrencilerinin Erasmus programlarından yararlanamayacağını ama diğer üniversite öğrencilerinin bu hakka sahip olmaya devam edeceğini belirten Navracsics, ''AB Komisyonu'nun bu adımı ayrımcıdır' dedi.
AB Komisyonu'nun, 'kamu yararına çalışan vakıfların satın alımlarının da kamu alımı kapsamına girmesi' ve 'katı çıkar çatışması sisteminin oluşturulmasını' talep ettiğini kaydeden Navracsics, her iki talebin de Macar hükümeti tarafından yerine getirildiğini, bu yüzden alınan kararı anlamadıklarını söyledi.
Navracsics ayrıca, konunun çözüme kavuşturulması için AB Komisyonunun Bütçe ve Yönetiminden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel'e mektup yazacağını sözlerine ekledi.
Özgür Avrupa'nın haberine göre ise AB Komisyonu yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin vakıflarla ilgili düzenleme yaptığını ama yine de aktif siyaset yapan kişilerin vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetinde görev yapabilmelerine izin vermesinden dolayı söz konusu kararın alındığını belirtti.
Haberde ayrıca düzenlemenin mart sonuna kadar yapılmaması durumunda gelecek yıl vakıf üniversitesi öğrencileri ve öğretmenlerinin AB programlarından yararlanamayacağı kaydedildi.
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