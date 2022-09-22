https://sputniknews.com.tr/20220922/iskocyada-konaklayacak-yer-bulamayan-ogrencilere-okulu-birakmalari-tavsiye-edildi-1061497720.html
İskoçya'da konaklayacak yer bulamayan öğrencilere tavsiye: Okulu bırakın ya da dondurun
İskoçya'da konaklayacak yer bulamayan öğrencilere tavsiye: Okulu bırakın ya da dondurun
Avrupa'da Rusya'ya yaptırımların beraberinde getirdiği enerji krizinin yanı sıra öğrenciler açısından konaklama sorunu da ciddi boyutlara vardı. İskoçya'da bir... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T11:16+0300
2022-09-22T11:16+0300
2022-09-22T11:38+0300
avrupa'da enerji krizi
iskoçya
italya
erasmus
öğrenci
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061497528_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_f70c0b5aa2192511ac4f0a0388787781.jpg
İskoçya'da artan kiralar ve sınırlı sayıdaki barınma imkanı nedeniyle çok sayıda öğrenci konaklama sorunu yaşıyor. Glasgow Üniversitesi, kalacak yer bulma sorunu yaşayan öğrencileri desteklemek için bazı girişimlerde bulunulacağını açıklarken BBC üniversitenin öğrencilere gönderdiği ve okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmalarını tavsiye eden bir e-postaya ulaştı. Öğrencilere gönderilen e-postada, kalacak bir yer ayarlamadan üniversiteye kayıt olmamaları hatta Glasgow'a bile gelmemeleri önerildi.Glasgow Üniversitesi, yurt ihtiyacının her zaman hem Glasgow'da hem de ada genelinde kapasitelerin üzerinde olduğunu ve dönem başında kapasitelerini yüzde 25 oranında artırdıklarını ileri sürdü.Üniversite ayrıca, şehirdeki konaklama imkanının da talebin gerisine düştüğünü ve yerel yöneticilerle sorunun çözümü için görüştükleri bilgisini paylaştı.'Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar'Glasgow Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Kirshen Chadwick-Patel, şubattan bu yana yüzlerce eve başvuru yaptığını ancak bir sonuç elde edemediğini belirtti.Chadwick-Patel, kalacak yer bulamadığı için iki haftayı arkadaşlarının evlerinde geçirdiğini ve daha ne kadar idare edebileceklerini bilmediğini belirterek "Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar. Evsiz kalan ve gidecek yeri olmayan çok sayıda öğrenci var" dedi.Chadwick-Patel, üniversite ve İskoç hükümetini öğrencilerin konaklama sorununu çözme ve daha fazla yurt inşa etmeye çağırdı.İtalya'da ev bulamayan Erasmus öğrencileri istasyonlarda ve sokakta kalıyorBununla birlikte Avrupa Birliği öğrenci değiş-tokuş programı olan Erasmus ile İtalya'yı seçen İspanyol öğrencilerin yaşadığı ev bulma dramı İspanya'da gündeme getirildi.Erasmus için Roma, Bolonya, Floransa, Ferrera gibi farklı kentlerindeki üniversitelere giden İspanyol öğrencilerden yüzlercesinin ev bulma sorunu yaşadığı belirtilirken, istasyonlarda geceleyen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.Ferrara kentinde hafta sonunu bir istasyonda geçiren İspanyol öğrenciler, "Başka seçeneğimiz yok, ya istasyon ya sokak. En azından istasyonlarda ışık, daha fazla insan, güvenlik ve çatı var. Kapalı alan olması özellikle gece soğuk havada çok önemli" diye konuştu.Emlakçıların telefonlarına ve elektronik postalarına cevap vermediğini, kapıdan geri çevrildiklerini, bazen dolandırıldıklarını ve bir divanda yatmak için ayda 600 euro ödeyenlerin olduğunu dile getiren öğrencilerden bazıları, "Bize 'Yazın ev bulamazsınız ama eylülden itibaren daha kolay olur' dediler. Ama hiç de öyle olmadı" derken, bazıları da üniversiteye ancak 50 kilometre uzaklıkta ev bulabildiğini anlattı.İtalya'daki İspanyol eğitim kurumları yetkilileri, öğrenciler için konaklama sorununun yeni olmadığını ama her geçen yıl daha da zorlaştığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220706/avrupa-komisyonu-onumuzdeki-kis-enerjide-problem-olmayacak-1058398304.html
iskoçya
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061497528_71:0:1138:800_1920x0_80_0_0_df91ced3dd2198d23d8eb088e8ebca82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iskoçya, italya, erasmus, öğrenci, doğalgaz
iskoçya, italya, erasmus, öğrenci, doğalgaz
İskoçya'da konaklayacak yer bulamayan öğrencilere tavsiye: Okulu bırakın ya da dondurun
11:16 22.09.2022 (güncellendi: 11:38 22.09.2022) Abone ol
Avrupa'da Rusya'ya yaptırımların beraberinde getirdiği enerji krizinin yanı sıra öğrenciler açısından konaklama sorunu da ciddi boyutlara vardı. İskoçya'da bir üniversite, konaklayacak yer bulamayan öğrencilere okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmayı düşünmelerini tavsiye etti. İtalya'da de ev bulamayan Erasmus öğrencileri sokaklarda kalıyor.
İskoçya'da artan kiralar ve sınırlı sayıdaki barınma imkanı nedeniyle çok sayıda öğrenci konaklama sorunu yaşıyor.
Glasgow Üniversitesi, kalacak yer bulma sorunu yaşayan öğrencileri desteklemek için bazı girişimlerde bulunulacağını açıklarken BBC üniversitenin öğrencilere gönderdiği ve okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmalarını tavsiye eden bir e-postaya ulaştı.
Öğrencilere gönderilen e-postada, kalacak bir yer ayarlamadan üniversiteye kayıt olmamaları hatta Glasgow'a bile gelmemeleri önerildi.
Glasgow Üniversitesi, yurt ihtiyacının her zaman hem Glasgow'da hem de ada genelinde kapasitelerin üzerinde olduğunu ve dönem başında kapasitelerini yüzde 25 oranında artırdıklarını ileri sürdü.
Üniversite ayrıca, şehirdeki konaklama imkanının da talebin gerisine düştüğünü ve yerel yöneticilerle sorunun çözümü için görüştükleri bilgisini paylaştı.
'Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar'
Glasgow Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Kirshen Chadwick-Patel, şubattan bu yana yüzlerce eve başvuru yaptığını ancak bir sonuç elde edemediğini belirtti.
Chadwick-Patel, kalacak yer bulamadığı için iki haftayı arkadaşlarının evlerinde geçirdiğini ve daha ne kadar idare edebileceklerini bilmediğini belirterek "Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar. Evsiz kalan ve gidecek yeri olmayan çok sayıda öğrenci var" dedi.
Chadwick-Patel, üniversite ve İskoç hükümetini öğrencilerin konaklama sorununu çözme ve daha fazla yurt inşa etmeye çağırdı.
İtalya'da ev bulamayan Erasmus öğrencileri istasyonlarda ve sokakta kalıyor
Bununla birlikte Avrupa Birliği öğrenci değiş-tokuş programı olan Erasmus ile İtalya'yı seçen İspanyol öğrencilerin yaşadığı ev bulma dramı İspanya'da gündeme getirildi.
Erasmus için Roma, Bolonya, Floransa, Ferrera gibi farklı kentlerindeki üniversitelere giden İspanyol öğrencilerden yüzlercesinin ev bulma sorunu yaşadığı belirtilirken, istasyonlarda geceleyen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ferrara kentinde hafta sonunu bir istasyonda geçiren İspanyol öğrenciler, "Başka seçeneğimiz yok, ya istasyon ya sokak. En azından istasyonlarda ışık, daha fazla insan, güvenlik ve çatı var. Kapalı alan olması özellikle gece soğuk havada çok önemli" diye konuştu.
Emlakçıların telefonlarına ve elektronik postalarına cevap vermediğini, kapıdan geri çevrildiklerini, bazen dolandırıldıklarını ve bir divanda yatmak için ayda 600 euro ödeyenlerin olduğunu dile getiren öğrencilerden bazıları, "Bize 'Yazın ev bulamazsınız ama eylülden itibaren daha kolay olur' dediler. Ama hiç de öyle olmadı" derken, bazıları da üniversiteye ancak 50 kilometre uzaklıkta ev bulabildiğini anlattı.
İtalya'daki İspanyol eğitim kurumları yetkilileri, öğrenciler için konaklama sorununun yeni olmadığını ama her geçen yıl daha da zorlaştığını söyledi.