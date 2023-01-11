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https://sputniknews.com.tr/20230111/ftxten-5-milyar-dolarlik-fonu-geri-aldik-aciklamasi-1065649432.html
FTX'ten '5 milyar dolarlık fonu geri aldık' açıklaması
FTX'ten '5 milyar dolarlık fonu geri aldık' açıklaması
FTX şirketi için görülen davada şirketin avukatı Çarşamba günü görülen davada alacaklılara borçların ödenmesi için 5 milyar dolar nakit, kripto para ve menkul... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T20:55+0300
2023-01-11T21:00+0300
dünya
ftx
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sam bankman-fried
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Sam Bankman-Fried tarafından kurulan iflas etmiş şirketin avukatı Çarşamba günü dava hakimine yaptığı açıklamada, kripto Borsası FTX'in nakit ve likit kripto para birimleri ve menkul kıymetlerde 5 milyar dolardan fazla geri aldığını söyledi.Bloomberght'nin aktardığı habere göre şirket, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmuş ve ABD Adalet Bakanlığı savcıları, Bankman-Fried'i yatırımcılara, müşterilere ve kreditörlere milyarlarca dolara mal olabilecek "destansı" bir dolandırıcılık düzenlemekle suçladı. İflas eden şirketi denetleyen avukatlar ve danışmanlar alacaklılara borçlu olunan varlıkları geri ödeme yapmak için fonları geri almaya çalışıyor.FTX'in avukatı Andy Dietderich, Çarşamba günü Delaware’de görülen duruşmanın başında davaya bakan iflas hakimine "5 milyar doların üzerinde nakit, likit kripto para birimi ve likit yatırım menkul kıymetleri bulduk" dedi.Dietderich ayrıca şirketin defter değeri 4,6 milyar dolar olan stratejik olmayan yatırımları satmayı planladığını, ancak bu defterlerde nitelenen değerin güvenilmez olarak nitelendirildiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/ftx-sorusturmasinda-sirket-sorumlularinin-mal-varliklarina-el-konuldu-1063765824.html
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ftx, dolar, sam bankman-fried
ftx, dolar, sam bankman-fried

FTX'ten '5 milyar dolarlık fonu geri aldık' açıklaması

20:55 11.01.2023 (güncellendi: 21:00 11.01.2023)
© İHAABD’de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried
ABD’de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© İHA
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FTX şirketi için görülen davada şirketin avukatı Çarşamba günü görülen davada alacaklılara borçların ödenmesi için 5 milyar dolar nakit, kripto para ve menkul kıymetin geri alındığını açıkladı.
Sam Bankman-Fried tarafından kurulan iflas etmiş şirketin avukatı Çarşamba günü dava hakimine yaptığı açıklamada, kripto Borsası FTX'in nakit ve likit kripto para birimleri ve menkul kıymetlerde 5 milyar dolardan fazla geri aldığını söyledi.
Bloomberght'nin aktardığı habere göre şirket, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmuş ve ABD Adalet Bakanlığı savcıları, Bankman-Fried'i yatırımcılara, müşterilere ve kreditörlere milyarlarca dolara mal olabilecek "destansı" bir dolandırıcılık düzenlemekle suçladı. İflas eden şirketi denetleyen avukatlar ve danışmanlar alacaklılara borçlu olunan varlıkları geri ödeme yapmak için fonları geri almaya çalışıyor.
FTX'in avukatı Andy Dietderich, Çarşamba günü Delaware’de görülen duruşmanın başında davaya bakan iflas hakimine "5 milyar doların üzerinde nakit, likit kripto para birimi ve likit yatırım menkul kıymetleri bulduk" dedi.
Dietderich ayrıca şirketin defter değeri 4,6 milyar dolar olan stratejik olmayan yatırımları satmayı planladığını, ancak bu defterlerde nitelenen değerin güvenilmez olarak nitelendirildiğini söyledi.
FTX.com - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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MASAK: FTX sorumlusu Sam Bankman-Fried ve ilgililerin varlıklarına el konuldu
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