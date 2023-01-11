https://sputniknews.com.tr/20230111/ftxten-5-milyar-dolarlik-fonu-geri-aldik-aciklamasi-1065649432.html

FTX'ten '5 milyar dolarlık fonu geri aldık' açıklaması

FTX'ten '5 milyar dolarlık fonu geri aldık' açıklaması

FTX şirketi için görülen davada şirketin avukatı Çarşamba günü görülen davada alacaklılara borçların ödenmesi için 5 milyar dolar nakit, kripto para ve menkul... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T20:55+0300

2023-01-11T20:55+0300

2023-01-11T21:00+0300

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sam bankman-fried

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Sam Bankman-Fried tarafından kurulan iflas etmiş şirketin avukatı Çarşamba günü dava hakimine yaptığı açıklamada, kripto Borsası FTX'in nakit ve likit kripto para birimleri ve menkul kıymetlerde 5 milyar dolardan fazla geri aldığını söyledi.Bloomberght'nin aktardığı habere göre şirket, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmuş ve ABD Adalet Bakanlığı savcıları, Bankman-Fried'i yatırımcılara, müşterilere ve kreditörlere milyarlarca dolara mal olabilecek "destansı" bir dolandırıcılık düzenlemekle suçladı. İflas eden şirketi denetleyen avukatlar ve danışmanlar alacaklılara borçlu olunan varlıkları geri ödeme yapmak için fonları geri almaya çalışıyor.FTX'in avukatı Andy Dietderich, Çarşamba günü Delaware’de görülen duruşmanın başında davaya bakan iflas hakimine "5 milyar doların üzerinde nakit, likit kripto para birimi ve likit yatırım menkul kıymetleri bulduk" dedi.Dietderich ayrıca şirketin defter değeri 4,6 milyar dolar olan stratejik olmayan yatırımları satmayı planladığını, ancak bu defterlerde nitelenen değerin güvenilmez olarak nitelendirildiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221123/ftx-sorusturmasinda-sirket-sorumlularinin-mal-varliklarina-el-konuldu-1063765824.html

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