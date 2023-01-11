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https://sputniknews.com.tr/20230111/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-grev-cagrisi-1065614479.html
Fransa’da emeklilik reformuna karşı grev çağrısı
Fransa’da emeklilik reformuna karşı grev çağrısı
Fransa’da Başbakan Elisabeth Borne’nin emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamaların ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T04:15+0300
2023-01-11T04:15+0300
dünya
fransa
emeklilik
emeklilik yaşı
reform
yasa
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avrupa
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Fransa’da Başbakan Elisabeth Borne’un açıkladığı emeklilik yasası grev çağrılarına neden oldu.Borne’un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamaların ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak’ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.Sendika liderleriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) lideri Laurent Berger, "Hiçbir şey bu kadar acımasız bir reformu haklı çıkaramaz" dedi.Sendikalar, grevlerin uzun vadede emeklilik yasasına karşı güçlü bir hareket başlatmayı amaçladığını belirtti. Cumhuriyetçiler Grubu'ndan olumlu açıklama: Bizi duydularMacron ve Borne'nin emeklilik yasasını mutlak çoğunluğa sahip olmadıkları parlamentoda kabul ettirmeleri gerekecek. Parlamentonun alt kanadında oyları belirleyici olacak Cumhuriyetçiler Grubu’nun (LR) lideri Olivier Marleix, Borne'un açıklamalarına olumlu tepki verdi. Vatandaşların emeklilik yaşına yaklaştıklarında iş bulabilmelerini sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesini isteyen Marleix, "Bizi duydular" dedi.Fransa'nın ana işveren derneği MEDEF, Başbakan Borne'un açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Aşırı sağcı Marine Le Pen ise, Borne’nin açıklamalarına tepki göstererk, "Fransızlar, bu haksız reformu engelleme konusundaki kararlılığımıza güvenebilir" dedi.Emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecekTartışmalı yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak.Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.
https://sputniknews.com.tr/20230111/fransiz-hukumeti-emeklilik-yasini-64e-cikaracak-1065611453.html
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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, reform, yasa, yaş, avrupa
fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, reform, yasa, yaş, avrupa

Fransa’da emeklilik reformuna karşı grev çağrısı

04:15 11.01.2023
© AFP 2022 / Francois GuillotElisabeth Borne
Elisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / Francois Guillot
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Fransa’da Başbakan Elisabeth Borne’nin emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamaların ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak’ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.
Fransa’da Başbakan Elisabeth Borne’un açıkladığı emeklilik yasası grev çağrılarına neden oldu.
Borne’un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamaların ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak’ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.
Sendika liderleriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) lideri Laurent Berger, "Hiçbir şey bu kadar acımasız bir reformu haklı çıkaramaz" dedi.
Sendikalar, grevlerin uzun vadede emeklilik yasasına karşı güçlü bir hareket başlatmayı amaçladığını belirtti.

Cumhuriyetçiler Grubu'ndan olumlu açıklama: Bizi duydular

Macron ve Borne'nin emeklilik yasasını mutlak çoğunluğa sahip olmadıkları parlamentoda kabul ettirmeleri gerekecek. Parlamentonun alt kanadında oyları belirleyici olacak Cumhuriyetçiler Grubu’nun (LR) lideri Olivier Marleix, Borne'un açıklamalarına olumlu tepki verdi. Vatandaşların emeklilik yaşına yaklaştıklarında iş bulabilmelerini sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesini isteyen Marleix, "Bizi duydular" dedi.
Fransa'nın ana işveren derneği MEDEF, Başbakan Borne'un açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Aşırı sağcı Marine Le Pen ise, Borne’nin açıklamalarına tepki göstererk, "Fransızlar, bu haksız reformu engelleme konusundaki kararlılığımıza güvenebilir" dedi.

Emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Tartışmalı yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak.
Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.
Elisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
DÜNYA
Fransız hükümeti emeklilik yaşını 64'e çıkaracak
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