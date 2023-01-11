https://sputniknews.com.tr/20230111/eski-pentagon-danismani-abd-rusyayi-vurmak-icin-donbassta-dayanak-noktasi-olusturmaya-calisti-1065614345.html

Eski Pentagon danışmanı: ABD, Rusya'yı vurmak için Donbass'ta dayanak noktası oluşturmaya çalıştı

Eski Pentagon danışmanı: ABD, Rusya'yı vurmak için Donbass'ta dayanak noktası oluşturmaya çalıştı

Eski Pentagon danışmanı Albay McGregor, ABD’nin Rusya'yı vurmak için Donbass'ta bir dayanak noktası oluşturmaya çalıştığını belirtti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T03:46+0300

2023-01-11T03:46+0300

2023-01-11T03:46+0300

ukrayna krizi

ukrayna

joe biden

abd

pentagon

danışman

albay

donbass

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Pentagon'un eski danışmanı Albay Douglas McGregor, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD'nin Donbass ve doğu Ukrayna'da Rusya'ya saldırı için bir dayanak noktası oluşturmasını engellemeyi başardığını söyledi.McGregor, “Yıllarca tek bir amaç için çalıştık; yüz bin kişilik devasa bir ordu kurmak, Rusya'ya saldırmak ve Doğu Ukrayna'yı bunun için bir platforma dönüştürmek” dedi.ABD'li Albay, Batı'nın komşu ülkedeki eylemlerini yakından izleyen Kremlin’in önleyici tedbirler almak ve kendi topraklarına yönelik tehdidi etkisiz hale getirmek zorunda kaldığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230111/pentagon-ukraynali-askerlere-patriot-egitimi-gelecek-hafta-basliyor-1065610817.html

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