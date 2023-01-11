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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/eski-pentagon-danismani-abd-rusyayi-vurmak-icin-donbassta-dayanak-noktasi-olusturmaya-calisti-1065614345.html
Eski Pentagon danışmanı: ABD, Rusya'yı vurmak için Donbass'ta dayanak noktası oluşturmaya çalıştı
Eski Pentagon danışmanı: ABD, Rusya'yı vurmak için Donbass'ta dayanak noktası oluşturmaya çalıştı
Eski Pentagon danışmanı Albay McGregor, ABD’nin Rusya'yı vurmak için Donbass'ta bir dayanak noktası oluşturmaya çalıştığını belirtti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T03:46+0300
2023-01-11T03:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
joe biden
abd
pentagon
danışman
albay
donbass
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Pentagon'un eski danışmanı Albay Douglas McGregor, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD'nin Donbass ve doğu Ukrayna'da Rusya'ya saldırı için bir dayanak noktası oluşturmasını engellemeyi başardığını söyledi.McGregor, “Yıllarca tek bir amaç için çalıştık; yüz bin kişilik devasa bir ordu kurmak, Rusya'ya saldırmak ve Doğu Ukrayna'yı bunun için bir platforma dönüştürmek” dedi.ABD'li Albay, Batı'nın komşu ülkedeki eylemlerini yakından izleyen Kremlin’in önleyici tedbirler almak ve kendi topraklarına yönelik tehdidi etkisiz hale getirmek zorunda kaldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/pentagon-ukraynali-askerlere-patriot-egitimi-gelecek-hafta-basliyor-1065610817.html
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ukrayna, joe biden, abd, pentagon, danışman, albay, donbass
ukrayna, joe biden, abd, pentagon, danışman, albay, donbass

Eski Pentagon danışmanı: ABD, Rusya'yı vurmak için Donbass'ta dayanak noktası oluşturmaya çalıştı

03:46 11.01.2023
ABD ordusu-koronavirüs
ABD ordusu-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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Eski Pentagon danışmanı Albay McGregor, ABD’nin Rusya'yı vurmak için Donbass'ta bir dayanak noktası oluşturmaya çalıştığını belirtti.
Pentagon'un eski danışmanı Albay Douglas McGregor, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD'nin Donbass ve doğu Ukrayna'da Rusya'ya saldırı için bir dayanak noktası oluşturmasını engellemeyi başardığını söyledi.
McGregor, “Yıllarca tek bir amaç için çalıştık; yüz bin kişilik devasa bir ordu kurmak, Rusya'ya saldırmak ve Doğu Ukrayna'yı bunun için bir platforma dönüştürmek” dedi.
ABD'li Albay, Batı'nın komşu ülkedeki eylemlerini yakından izleyen Kremlin’in önleyici tedbirler almak ve kendi topraklarına yönelik tehdidi etkisiz hale getirmek zorunda kaldığını kaydetti.
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