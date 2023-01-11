https://sputniknews.com.tr/20230111/dunya-saglik-orgutunden-maske-aciklamasi-yeniden-takilmaya-baslanmali-1065617106.html
Dünya Sağlık Örgütü'nden maske açıklaması: Yeniden takılmaya başlanmalı
Dünya Sağlık Örgütü'nden maske açıklaması: Yeniden takılmaya başlanmalı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının ABD başta olmak üzere birçok ülkede yeniden artması üzerine tüm ülkelere, havayoluyla seyahat eden... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T07:32+0300
2023-01-11T07:32+0300
2023-01-11T07:32+0300
koronavirüs
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
maske
uçak
yolcu
yolcu uçağı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Acil Durum Direktörü Catherine Smallwood, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, XBB.1.5 alt varyantın Avrupa'da da küçük ama gittikçe artan sayıda görüldüğünü duyurdu. Yolculara, uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takmaları önerildi. Smallwood, özellikle de Kovid-19'un yeniden hızlı bir şekilde arttığı destinasyonlardan gelen yolculara maske takılmasının tembih edilmesi gerektiğini söyledi.Bugüne kadar en hızlı şekilde yayıldığı tespit edilen Omicron alt varyantı olan XBB.1.5, 7 Ocak'a kadar yapılan çalışmalarda ABD'deki Kovid hastalarının yüzde 27,6'ınsa görüldü. Uzmanlar, mevcut aşıların hâlâ ağır semptomlar, hastaneye yatma oranları ve ölümlerden önemli ölçüde hastaları koruduğunu söylüyor.Smallwood, "Ülkeler yolculuk öncesi Kovid testi gibi kanıtlar istemeleri, yolculuk önlemleri ayrım olmaksızın herkes için uygulanmalı" dedi. Ancak bunun "ABD'den gelen yolculardan acilen test istenmeye başlanması gerektiği anlamına gelmediğini de" sözlerine ekledi.XBB.1.5, Omicron'un bugüne kadar görülen en hızlı yayılan ve şu an dünya genelinde en yaygın olan alt varyantı.İlk olarak Ekim ayında görülen ve iki farklı Omicron alt varyantının birleşiminden oluştuğu ortaya çıkarılan XBB'nin yeni bir türü olan XBB.1.5, ABD ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde yeniden Kovid vakalarında artış görülmesi endişesinin doğmasına yol açıyor.Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, geçen hafta Çin'den gelen yolculara rastgele Covid testi yapma, uçakta maske kullanma gibi önlemlerin yeniden düşünülmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştu.DSÖ ve farklı kurumlarda çalışan bilim insanları, Çin'in ülkede tespit edilen gerçek sayıyı açıklamadığı kanısında.Şu an ABD dahil 10'dan fazla ülke, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/cinden-koronavirus-testi-isteyen-ulkelere-misilleme-tehdidi-karsilik-verecegiz-1065360405.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), maske, uçak, yolcu, yolcu uçağı
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), maske, uçak, yolcu, yolcu uçağı
Dünya Sağlık Örgütü'nden maske açıklaması: Yeniden takılmaya başlanmalı
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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının ABD başta olmak üzere birçok ülkede yeniden artması üzerine tüm ülkelere, havayoluyla seyahat eden yolculara maske takmaları önerisinde bulunması çağrısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Acil Durum Direktörü Catherine Smallwood, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, XBB.1.5 alt varyantın Avrupa'da da küçük ama gittikçe artan sayıda görüldüğünü duyurdu. Yolculara, uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takmaları önerildi.
Smallwood, özellikle de Kovid-19'un yeniden hızlı bir şekilde arttığı destinasyonlardan gelen yolculara maske takılmasının tembih edilmesi gerektiğini söyledi.
Bugüne kadar en hızlı şekilde yayıldığı tespit edilen Omicron alt varyantı olan XBB.1.5, 7 Ocak'a kadar yapılan çalışmalarda ABD'deki Kovid hastalarının yüzde 27,6'ınsa görüldü. Uzmanlar, mevcut aşıların hâlâ ağır semptomlar, hastaneye yatma oranları ve ölümlerden önemli ölçüde hastaları koruduğunu söylüyor.
Smallwood, "Ülkeler yolculuk öncesi Kovid testi gibi kanıtlar istemeleri, yolculuk önlemleri ayrım olmaksızın herkes için uygulanmalı" dedi. Ancak bunun "ABD'den gelen yolculardan acilen test istenmeye başlanması gerektiği anlamına gelmediğini de" sözlerine ekledi.
XBB.1.5, Omicron'un bugüne kadar görülen en hızlı yayılan ve şu an dünya genelinde en yaygın olan alt varyantı.
İlk olarak Ekim ayında görülen ve iki farklı Omicron alt varyantının birleşiminden oluştuğu ortaya çıkarılan XBB'nin yeni bir türü olan XBB.1.5, ABD ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde yeniden Kovid vakalarında artış görülmesi endişesinin doğmasına yol açıyor.
Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, geçen hafta Çin'den gelen yolculara rastgele Covid testi yapma, uçakta maske kullanma gibi önlemlerin yeniden düşünülmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştu.
DSÖ ve farklı kurumlarda çalışan bilim insanları, Çin'in ülkede tespit edilen gerçek sayıyı açıklamadığı kanısında.
Şu an ABD dahil 10'dan fazla ülke, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi talep ediyor.