https://sputniknews.com.tr/20230111/chp-genel-baskani-kilicdaroglunun-dayisi-vefat-etti-1065637762.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti

Dayısı Ali Gündüz’ü kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Denizli programı 1 gün ertelendi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T15:48+0300

2023-01-11T15:48+0300

2023-01-11T15:48+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

vefat

taziye

chp

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali gündüz vefat etti. Kılıçdaroğlu'nun Denizli programı da vefat sebebiyle bir gün ertelendi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaorğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden taziyelerini iletti ve "Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, vefat, taziye, chp