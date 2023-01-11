https://sputniknews.com.tr/20230111/chp-genel-baskani-kilicdaroglunun-dayisi-vefat-etti-1065637762.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti
Dayısı Ali Gündüz’ü kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Denizli programı 1 gün ertelendi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:48+0300
2023-01-11T15:48+0300
2023-01-11T15:48+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
vefat
taziye
chp
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali gündüz vefat etti. Kılıçdaroğlu'nun Denizli programı da vefat sebebiyle bir gün ertelendi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaorğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden taziyelerini iletti ve "Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-ve-aksenerden-azerbaycana-taziye-mesaji--1061151357.html
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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, vefat, taziye, chp
kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, vefat, taziye, chp
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti
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Dayısı Ali Gündüz’ü kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Denizli programı 1 gün ertelendi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali gündüz vefat etti. Kılıçdaroğlu'nun Denizli programı da vefat sebebiyle bir gün ertelendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaorğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden taziyelerini iletti ve "Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.