Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Azerbaycan'a taziye mesajı
22:56 13.09.2022 (güncellendi: 22:58 13.09.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
© AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ermenistan'ın sınırda düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" ifadesini kullandı.
Azerbaycan’dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır.🇹🇷🇦🇿— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 13, 2022
Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.
Ermenistan’ın Can Azerbaycan’ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Meral Akşener (@meral_aksener) September 13, 2022
Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun.
Başımız sağ olsun...🇹🇷🇦🇿