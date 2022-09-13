https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-ve-aksenerden-azerbaycana-taziye-mesaji--1061151357.html

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Azerbaycan'a taziye mesajı

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Azerbaycan'a taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ermenistan'ın sınırda düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T22:56+0300

2022-09-13T22:56+0300

2022-09-13T22:58+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

azerbaycan

taziye

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" ifadesini kullandı.Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

azerbaycan

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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, azerbaycan, taziye