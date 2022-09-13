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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Azerbaycan'a taziye mesajı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Azerbaycan'a taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ermenistan'ın sınırda düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T22:56+0300
2022-09-13T22:58+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
azerbaycan
taziye
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" ifadesini kullandı.Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, azerbaycan, taziye
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, azerbaycan, taziye

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Azerbaycan'a taziye mesajı

22:56 13.09.2022 (güncellendi: 22:58 13.09.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ermenistan'ın sınırda düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" ifadesini kullandı.
Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.
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