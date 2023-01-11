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https://sputniknews.com.tr/20230111/borsada-devre-kesici-sisteminin-calistigi-hisselerde-yukari-adim-kurali-da-uygulanacak-1065617389.html
Borsada, devre kesici sisteminin çalıştığı hisselerde 'yukarı adım kuralı' da uygulanacak
Borsada, devre kesici sisteminin çalıştığı hisselerde 'yukarı adım kuralı' da uygulanacak
Borsa İstanbul, gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T08:29+0300
2023-01-11T08:30+0300
ekonomi
türkiye
borsa istanbul
devre kesici
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu.Açıklamada, "Gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktır". ifadeleri yer aldı.Değişiklikle beraber Pay Piyasası Prosedürü'nün güncellenerek Borsa İstanbul internet sayfasına eklendiği belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.Borsa İstanbul'da halen sadece BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi gerçekleştirilebiliyor.Pay piyasalarında devre kesici sistemi, ilgili payda aşırı değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/borsa-istanbulda-devre-kesici-uygulandi-1065425614.html
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türkiye, borsa istanbul, devre kesici
türkiye, borsa istanbul, devre kesici

Borsada, devre kesici sisteminin çalıştığı hisselerde 'yukarı adım kuralı' da uygulanacak

08:29 11.01.2023 (güncellendi: 08:30 11.01.2023)
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© İHA
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Borsa İstanbul, gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirdi.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu.
Açıklamada, "Gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktır". ifadeleri yer aldı.
Değişiklikle beraber Pay Piyasası Prosedürü'nün güncellenerek Borsa İstanbul internet sayfasına eklendiği belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Borsa İstanbul'da halen sadece BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Pay piyasalarında devre kesici sistemi, ilgili payda aşırı değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
5 Ocak, 16:46
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