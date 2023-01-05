https://sputniknews.com.tr/20230105/borsa-istanbulda-devre-kesici-uygulandi-1065425614.html
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'e ulaştı, devre kesici çalıştı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T16:46+0300
2023-01-05T16:46+0300
2023-01-05T17:10+0300
ekonomi
borsa
dolar
devre kesici
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Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'e ulaşması sonucu devre kesici uygulanıyor.Borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla devre kesici uygulanır.Bir senet fiyatında yüzde 10 yükseliş ya da yüzde 5 düşüş meydana geldiğinde devre kesici müdahil olur ve bütün emirleri iptal eder.Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,19 puan değer kaybederek 5.436,29'a indi. Toplam işlem hacmi 71 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/dolarda-yeni-rekor-borsada-dalgalanma-1065421115.html
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borsa, dolar, devre kesici
borsa, dolar, devre kesici
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
16:46 05.01.2023 (güncellendi: 17:10 05.01.2023) Abone ol
Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'e ulaştı, devre kesici çalıştı.
Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'e ulaşması sonucu devre kesici uygulanıyor.
Borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla devre kesici uygulanır.
Bir senet fiyatında yüzde 10 yükseliş ya da yüzde 5 düşüş meydana geldiğinde devre kesici müdahil olur ve bütün emirleri iptal eder.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,19 puan değer kaybederek 5.436,29'a indi. Toplam işlem hacmi 71 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kaybetti.