https://sputniknews.com.tr/20230105/borsa-istanbulda-devre-kesici-uygulandi-1065425614.html

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'e ulaştı, devre kesici çalıştı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T16:46+0300

2023-01-05T16:46+0300

2023-01-05T17:10+0300

ekonomi

borsa

dolar

devre kesici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1f/1044624615_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a451de0907030a59cdbccd3b3f5ff041.jpg

Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 5'e ulaşması sonucu devre kesici uygulanıyor.Borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla devre kesici uygulanır.Bir senet fiyatında yüzde 10 yükseliş ya da yüzde 5 düşüş meydana geldiğinde devre kesici müdahil olur ve bütün emirleri iptal eder.Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,19 puan değer kaybederek 5.436,29'a indi. Toplam işlem hacmi 71 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20230105/dolarda-yeni-rekor-borsada-dalgalanma-1065421115.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa, dolar, devre kesici