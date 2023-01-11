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https://sputniknews.com.tr/20230111/bm-abdnin-yeni-sinir-tedbirleri-insan-haklari-acisindan-risk-olusturuyor-1065654359.html
BM: ABD'nin yeni sınır tedbirleri insan hakları açısından risk oluşturuyor
BM: ABD'nin yeni sınır tedbirleri insan hakları açısından risk oluşturuyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin bir süre önce açıkladığı yeni sınır tedbirlerinin, temel uluslararası insan hakları... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T23:54+0300
2023-01-11T23:55+0300
dünya
joe biden
abd
sınır
plan
insan hakları
bm
birleşmiş milletler (bm)
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin aldığı sınır tedbirlerini eleştirdi.ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan değişiklikler arasında, mültecilerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmek için tahliyesi ve yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran '42. kanunun genişletilmesi' yer alıyor.42. kanunun ABD göçmenlik yetkilileri tarafından, ülkenin güney sınırında gerekli süreç ile usule uygun olmadan ve koruma ihtiyaçları göz ardı edilerek yaklaşık 2,5 milyon kez kullanıldığını kaydeden Türk, bu yolla insanların Meksika'ya veya kendi ülkelerine gönderildiğini anlattı.'Sığınma hakkı bir insan hakkıdır'"Kişinin kökeni, göçmenlik statüsü veya uluslararası bir sınıra nasıl ulaştığının önemi yok. Sığınma hakkı bir insan hakkıdır" ifadelerini kullanan Türk, ABD'nin aldığı önlemlerin toplu sınır dışı yasağı ve geri gönderme ilkesiyle çeliştiğini ve risk oluşturduğunu kaydetti.Volker Türk; Venezuela, Küba, Haiti ve Nikaragua'dan ayda yaklaşık 30 bin kişinin, 2 yıllık süreyle sınırıyla ve sıkı koşullarla ABD'ye gelmesine imkan sağlayan 'şartlı insani tahliye' programının da uzatılabileceğini belirterek "(Mülteciler için) Güvenli ve düzenli yollar oluşturmak ve genişletme için alınan önlemleri memnuniyetle karşılasam da bu tür girişimler sığınma hakkı ve korunma ihtiyaçlarının bireysel olarak değerlendirilmesi de dahil, temel insan hakları pahasına yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı.Bazıları için insani şartlı tahliyeye sınırlı erişimin herkesin kendi insan haklarını korumasının yerine geçmemesi gerektiğine işaret eden Türk, bu konuda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin endişelerini de paylaştı.Türk, tüm mülteci ve göçmenlerin insan haklarına uluslararası sınırlarda saygı gösterilmesi ve bunların korunması çağrısını yineleyerek, "Göç krizleri hakkında çok fazla konuşma duyuyoruz ancak gerçek krizde olanlar genel olarak göç edenlerdir. Onları kötülemek ve uzun süredir elde ettikleri hakları geri almak yerine göçü, insan haklarına saygı duyarak güvenli bir şekilde yönetmeliyiz" diye konuştu.Biden'ın yeni sınır planıABD Başkanı Joe Biden, 5 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda '42. kanun' tartışmalarıyla gündemden düşmeyen yasadışı göçmenler sorununa karşı hükümetinin çalışmalarını anlatmıştı.Kovid-19 salgını döneminde yasadışı göçmenleri hızlı şekilde sınır dışı etmek için çıkarılan kısıtlamaların Kübalı, Nikaragualı ve Haitililere karşı uygulanmaya devam edileceğini aktaran Biden, bu üç ülke ve Venezuela'dan her ay 30 bine kadar göçmenin hava yoluyla girişine izin verileceğini duyurmuştu.Biden, ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan Kübalı, Nikaragualı ve Haitili kaçak göçmenlere seslenerek "Bu yeni süreç düzenli, güvenli ve insancıl. Onun için sadece sınırda ortaya çıkmayın" çağrısında bulunmuştu."Bu önlemler tek başına tüm göçmenlik sistemimizi düzeltmeyecek ancak çok yardımcı olabilir" diyen Biden, bu soruna yönelik Kongreye kapsamlı göçmenlik planı gönderdiklerini ancak Cumhuriyetçilerin bunu dikkate almak istemediğini dile getirmişti.Biden hükümetinin, geçen ay kaçak göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunu kaldırma hazırlıkları yaptığını açıklaması tartışmalara neden olmuştu.Özellikle Meksika’ya sınırı bulunan Cumhuriyetçi eyaletler, 42. kanunun kaldırılma planına tepki gösterirken Teksas’ın El Paso gibi sınıra yakın bazı şehirlerde yasadışı göçmen akınına karşı acil durum ilan edilmişti.New York ve California gibi Demokrat yönetime sahip eyaletler de 42. kanunun kaldırılması halinde tekrar göçmen akınına uğrayabilecekleri uyarısında bulunarak Kongre ve federal hükümetten finansal yardım çağrısında bulunmuştu.
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joe biden, abd, sınır, plan, insan hakları, bm, birleşmiş milletler (bm)
joe biden, abd, sınır, plan, insan hakları, bm, birleşmiş milletler (bm)

BM: ABD'nin yeni sınır tedbirleri insan hakları açısından risk oluşturuyor

23:54 11.01.2023 (güncellendi: 23:55 11.01.2023)
© AAABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin bir süre önce açıkladığı yeni sınır tedbirlerinin, temel uluslararası insan hakları ve mülteci hukukuna zarar verdiğini ve bu konuda risk oluşturduğunu belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin aldığı sınır tedbirlerini eleştirdi.
ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan değişiklikler arasında, mültecilerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmek için tahliyesi ve yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran '42. kanunun genişletilmesi' yer alıyor.
42. kanunun ABD göçmenlik yetkilileri tarafından, ülkenin güney sınırında gerekli süreç ile usule uygun olmadan ve koruma ihtiyaçları göz ardı edilerek yaklaşık 2,5 milyon kez kullanıldığını kaydeden Türk, bu yolla insanların Meksika'ya veya kendi ülkelerine gönderildiğini anlattı.

'Sığınma hakkı bir insan hakkıdır'

"Kişinin kökeni, göçmenlik statüsü veya uluslararası bir sınıra nasıl ulaştığının önemi yok. Sığınma hakkı bir insan hakkıdır" ifadelerini kullanan Türk, ABD'nin aldığı önlemlerin toplu sınır dışı yasağı ve geri gönderme ilkesiyle çeliştiğini ve risk oluşturduğunu kaydetti.
Volker Türk; Venezuela, Küba, Haiti ve Nikaragua'dan ayda yaklaşık 30 bin kişinin, 2 yıllık süreyle sınırıyla ve sıkı koşullarla ABD'ye gelmesine imkan sağlayan 'şartlı insani tahliye' programının da uzatılabileceğini belirterek "(Mülteciler için) Güvenli ve düzenli yollar oluşturmak ve genişletme için alınan önlemleri memnuniyetle karşılasam da bu tür girişimler sığınma hakkı ve korunma ihtiyaçlarının bireysel olarak değerlendirilmesi de dahil, temel insan hakları pahasına yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Bazıları için insani şartlı tahliyeye sınırlı erişimin herkesin kendi insan haklarını korumasının yerine geçmemesi gerektiğine işaret eden Türk, bu konuda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin endişelerini de paylaştı.
Türk, tüm mülteci ve göçmenlerin insan haklarına uluslararası sınırlarda saygı gösterilmesi ve bunların korunması çağrısını yineleyerek, "Göç krizleri hakkında çok fazla konuşma duyuyoruz ancak gerçek krizde olanlar genel olarak göç edenlerdir. Onları kötülemek ve uzun süredir elde ettikleri hakları geri almak yerine göçü, insan haklarına saygı duyarak güvenli bir şekilde yönetmeliyiz" diye konuştu.
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7 Ocak, 03:09

Biden'ın yeni sınır planı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda '42. kanun' tartışmalarıyla gündemden düşmeyen yasadışı göçmenler sorununa karşı hükümetinin çalışmalarını anlatmıştı.
Kovid-19 salgını döneminde yasadışı göçmenleri hızlı şekilde sınır dışı etmek için çıkarılan kısıtlamaların Kübalı, Nikaragualı ve Haitililere karşı uygulanmaya devam edileceğini aktaran Biden, bu üç ülke ve Venezuela'dan her ay 30 bine kadar göçmenin hava yoluyla girişine izin verileceğini duyurmuştu.
Biden, ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan Kübalı, Nikaragualı ve Haitili kaçak göçmenlere seslenerek "Bu yeni süreç düzenli, güvenli ve insancıl. Onun için sadece sınırda ortaya çıkmayın" çağrısında bulunmuştu.
"Bu önlemler tek başına tüm göçmenlik sistemimizi düzeltmeyecek ancak çok yardımcı olabilir" diyen Biden, bu soruna yönelik Kongreye kapsamlı göçmenlik planı gönderdiklerini ancak Cumhuriyetçilerin bunu dikkate almak istemediğini dile getirmişti.
Biden hükümetinin, geçen ay kaçak göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunu kaldırma hazırlıkları yaptığını açıklaması tartışmalara neden olmuştu.
Özellikle Meksika’ya sınırı bulunan Cumhuriyetçi eyaletler, 42. kanunun kaldırılma planına tepki gösterirken Teksas’ın El Paso gibi sınıra yakın bazı şehirlerde yasadışı göçmen akınına karşı acil durum ilan edilmişti.
New York ve California gibi Demokrat yönetime sahip eyaletler de 42. kanunun kaldırılması halinde tekrar göçmen akınına uğrayabilecekleri uyarısında bulunarak Kongre ve federal hükümetten finansal yardım çağrısında bulunmuştu.
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