https://sputniknews.com.tr/20230111/bir-fokun-toplam-degeri-3-bin-sterlin-olan-baliklari-yedigi-gol-kapatildi-1065631493.html
Bir fokun toplam değeri 3 bin sterlin olan balıkları yediği göl kapatıldı
Bir fokun toplam değeri 3 bin sterlin olan balıkları yediği göl kapatıldı
İngiltere'de balıkçıların avlandığı bir göl, 3 bin sterlin toplam değere sahip balıkları yiyen fok yüzünden kapatıldı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T14:04+0300
2023-01-11T14:04+0300
2023-01-11T14:04+0300
yaşam
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ingiltere
göl
balık
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İngiltere'nin Essex kentindeki Rochford Gölü'nde mahsur kalan bir fok, toplam değeri 3 bin sterlin olan balıkları yedi.Sazan, çipura ve yayın balığı açısından zengin olan göl, daha sonra balıkçıların avlanmasına kapatıldı.Yaklaşık bir aydır arama çalışmaları süren fokun yaralı olduğu düşünülüyor. Deniz memelisi doktoru ve British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) üyelerinden Simon Dennis, fokun denizden Roach Nehri'ne doğru ilerlemiş olabileceğini söyledi.Rochford Bölge Meclisi'nin denetiminde olan gölde Marks Hall Balıkçılık şirketi avlanma lisansına sahip.Şirket personeli, foku kurtarmak için belediye, BDMLR, Çevre Ajansı ve Essex Polisi'nin vahşi yaşam ekibiyle ortak çalışıyor.Gölde bir süredir avlanma yasağı uygulansa da fok, 12 Aralık'tan beri balıkları tüketmeye devam ediyordu.Yetkililer, fokun bozduğu göl habitatını eski haline getirmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Bir fokun ait olmadığı bir göle girmesi yüzünden tüm bunların kaybolduğunu görmek çok absürt" açıklamasını yaptı.Öte yandan Rochford Bölge Meclisi'nin çevreden sorumlu üyelerinden Dave Sperring, "Balıkçılara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ama tüm sakinlerden fokun güvenliği ve kendileri için bölgeden uzak durmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220819/yer-yeni-zelanda-fok-bir-eve-girdi-kediyi-korkutup-kacirdi-koltukta-keyif-yapti-1060122536.html
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essex, ingiltere, göl, balık
Bir fokun toplam değeri 3 bin sterlin olan balıkları yediği göl kapatıldı
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İngiltere'de balıkçıların avlandığı bir göl, 3 bin sterlin toplam değere sahip balıkları yiyen fok yüzünden kapatıldı.
İngiltere'nin Essex kentindeki Rochford Gölü'nde mahsur kalan bir fok, toplam değeri 3 bin sterlin olan balıkları yedi.
Sazan, çipura ve yayın balığı açısından zengin olan göl, daha sonra balıkçıların avlanmasına kapatıldı.
Yaklaşık bir aydır arama çalışmaları süren fokun yaralı olduğu düşünülüyor. Deniz memelisi doktoru ve British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) üyelerinden Simon Dennis, fokun denizden Roach Nehri'ne doğru ilerlemiş olabileceğini söyledi.
Rochford Bölge Meclisi'nin denetiminde olan gölde Marks Hall Balıkçılık şirketi avlanma lisansına sahip.
Şirket personeli, foku kurtarmak için belediye, BDMLR, Çevre Ajansı ve Essex Polisi'nin vahşi yaşam ekibiyle ortak çalışıyor.
Gölde bir süredir avlanma yasağı uygulansa da fok, 12 Aralık'tan beri balıkları tüketmeye devam ediyordu.
Yetkililer, fokun bozduğu göl habitatını eski haline getirmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Bir fokun ait olmadığı bir göle girmesi yüzünden tüm bunların kaybolduğunu görmek çok absürt" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Rochford Bölge Meclisi'nin çevreden sorumlu üyelerinden Dave Sperring, "Balıkçılara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ama tüm sakinlerden fokun güvenliği ve kendileri için bölgeden uzak durmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.