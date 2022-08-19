https://sputniknews.com.tr/20220819/yer-yeni-zelanda-fok-bir-eve-girdi-kediyi-korkutup-kacirdi-koltukta-keyif-yapti-1060122536.html
Yer Yeni Zelanda: Fok bir eve girdi, kediyi korkutup kaçırdı, koltukta 'keyif yaptı'
Yer Yeni Zelanda: Fok bir eve girdi, kediyi korkutup kaçırdı, koltukta 'keyif yaptı'
Yeni Zelanda'da sahilden uzaklaşıp bir eve giren, evin kedisini sindiren ve çocuklar üst katta uyurken evde birkaç saat geçirip hiçbir şeye de zarar vermeyen... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T11:25+0300
2022-08-19T11:25+0300
2022-08-19T11:25+0300
dünya
fok
yeni zelanda
kedi
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Yeni Zelanda'da Mt Maunganui'de yaşayan Ross ailesi, sahile 150 metre uzaklıktaki evlerinde önceki sabah bir fok bulunca neye uğradıklarını şaşırdı. Deniz biyoloğu baba Phil Ross o sırada evde olmadığı için ne kadar talihsiz olduğunu dile getirip "İroniye bakın ki evde bir deniz biyoloğu bulunması gereken türden tek aile içi acil durum buydu ve ben yıldızımın parlaması fırsatını elimden kaçırdım" dedi. Eşi Jenn'in sabah saat 6'dan önce spor salonuna gitmek için uyandığını anlatan baba Ross, karısının arabaya binince alttan bir şey geçmiş gibi hissettiğini ama "Köpektir" diye düşünerek üzerine çok kafa yormadığını söyledi. Anne Ross saat 7 civarında eve döndüğünde ise bir sürprizle karşılaştı. Fokun eve kedilerin kullandığı kapı girişinden girdiğini tahmin eden baba Ross, büyük ihtimalle evin kedisi Coco ile de 'karşı karşıya geldiğini' söyledi: "Dışarıda karşılaştıklarında dedi kendi bölgesini savunmaya çalışmıştır, fok ise belli ki bazı köpekler gibi korkup sinmemiş. O yüzden kapı girişinden eve giren Coco'yu takip etmiş olmalı." Evde durduğu yaklaşık 1 saatlik süre zarfında odalardan birinde vakit geçirdiği ve koltuğun üzerinde 'keyif yaptığı' anlaşılan fok yetkililerce doğal ortamına geri götürüldü. Aile, 'Oscar' adını verdikleri foka eve zarar vermediği için minnettar kalırken kedi Coco'nun yan eve kaçtığı tespit edildi. Evine geri getirilen Coco'nun fokla karşılaşır korkusuyla aşağı kata inmek istememesi de dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220818/nadir-gorulen-dev-kalamar-guney-afrikada-kiyiya-vurdu-1060089923.html
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fok, yeni zelanda, kedi
Yer Yeni Zelanda: Fok bir eve girdi, kediyi korkutup kaçırdı, koltukta 'keyif yaptı'
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Yeni Zelanda'da sahilden uzaklaşıp bir eve giren, evin kedisini sindiren ve çocuklar üst katta uyurken evde birkaç saat geçirip hiçbir şeye de zarar vermeyen bir küçük ve meraklı bir fok haberlere konu oldu.
Yeni Zelanda'da Mt Maunganui'de yaşayan Ross ailesi, sahile 150 metre uzaklıktaki evlerinde önceki sabah bir fok bulunca neye uğradıklarını şaşırdı. Deniz biyoloğu baba Phil Ross o sırada evde olmadığı için ne kadar talihsiz olduğunu dile getirip "İroniye bakın ki evde bir deniz biyoloğu bulunması gereken türden tek aile içi acil durum buydu ve ben yıldızımın parlaması fırsatını elimden kaçırdım" dedi.
Eşi Jenn'in sabah saat 6'dan önce spor salonuna gitmek için uyandığını anlatan baba Ross, karısının arabaya binince alttan bir şey geçmiş gibi hissettiğini ama "Köpektir" diye düşünerek üzerine çok kafa yormadığını söyledi. Anne Ross saat 7 civarında eve döndüğünde ise bir sürprizle karşılaştı.
Fokun eve kedilerin kullandığı kapı girişinden girdiğini tahmin eden baba Ross, büyük ihtimalle evin kedisi Coco ile de 'karşı karşıya geldiğini' söyledi: "Dışarıda karşılaştıklarında dedi kendi bölgesini savunmaya çalışmıştır, fok ise belli ki bazı köpekler gibi korkup sinmemiş. O yüzden kapı girişinden eve giren Coco'yu takip etmiş olmalı."
Evde durduğu yaklaşık 1 saatlik süre zarfında odalardan birinde vakit geçirdiği ve koltuğun üzerinde 'keyif yaptığı' anlaşılan fok yetkililerce doğal ortamına geri götürüldü.
Aile, 'Oscar' adını verdikleri foka eve zarar vermediği için minnettar kalırken kedi Coco'nun yan eve kaçtığı tespit edildi. Evine geri getirilen Coco'nun fokla karşılaşır korkusuyla aşağı kata inmek istememesi de dikkat çekti.