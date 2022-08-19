https://sputniknews.com.tr/20220819/yer-yeni-zelanda-fok-bir-eve-girdi-kediyi-korkutup-kacirdi-koltukta-keyif-yapti-1060122536.html

Yer Yeni Zelanda: Fok bir eve girdi, kediyi korkutup kaçırdı, koltukta 'keyif yaptı'

Yer Yeni Zelanda: Fok bir eve girdi, kediyi korkutup kaçırdı, koltukta 'keyif yaptı'

Yeni Zelanda'da sahilden uzaklaşıp bir eve giren, evin kedisini sindiren ve çocuklar üst katta uyurken evde birkaç saat geçirip hiçbir şeye de zarar vermeyen... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T11:25+0300

2022-08-19T11:25+0300

2022-08-19T11:25+0300

dünya

fok

yeni zelanda

kedi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060122732_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_5603fabb50e95bae88abc02758cbeacd.jpg

Yeni Zelanda'da Mt Maunganui'de yaşayan Ross ailesi, sahile 150 metre uzaklıktaki evlerinde önceki sabah bir fok bulunca neye uğradıklarını şaşırdı. Deniz biyoloğu baba Phil Ross o sırada evde olmadığı için ne kadar talihsiz olduğunu dile getirip "İroniye bakın ki evde bir deniz biyoloğu bulunması gereken türden tek aile içi acil durum buydu ve ben yıldızımın parlaması fırsatını elimden kaçırdım" dedi. Eşi Jenn'in sabah saat 6'dan önce spor salonuna gitmek için uyandığını anlatan baba Ross, karısının arabaya binince alttan bir şey geçmiş gibi hissettiğini ama "Köpektir" diye düşünerek üzerine çok kafa yormadığını söyledi. Anne Ross saat 7 civarında eve döndüğünde ise bir sürprizle karşılaştı. Fokun eve kedilerin kullandığı kapı girişinden girdiğini tahmin eden baba Ross, büyük ihtimalle evin kedisi Coco ile de 'karşı karşıya geldiğini' söyledi: "Dışarıda karşılaştıklarında dedi kendi bölgesini savunmaya çalışmıştır, fok ise belli ki bazı köpekler gibi korkup sinmemiş. O yüzden kapı girişinden eve giren Coco'yu takip etmiş olmalı." Evde durduğu yaklaşık 1 saatlik süre zarfında odalardan birinde vakit geçirdiği ve koltuğun üzerinde 'keyif yaptığı' anlaşılan fok yetkililerce doğal ortamına geri götürüldü. Aile, 'Oscar' adını verdikleri foka eve zarar vermediği için minnettar kalırken kedi Coco'nun yan eve kaçtığı tespit edildi. Evine geri getirilen Coco'nun fokla karşılaşır korkusuyla aşağı kata inmek istememesi de dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20220818/nadir-gorulen-dev-kalamar-guney-afrikada-kiyiya-vurdu-1060089923.html

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fok, yeni zelanda, kedi