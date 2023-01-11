https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-varank-tesla-turkiye-pazarina-girmek-istiyor-1065630660.html
Bakan Varank: Tesla, Türkiye pazarına girmek istiyor
Bakan Varank: Tesla, Türkiye pazarına girmek istiyor
Bakan Varank, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini belirterek bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T13:54+0300
2023-01-11T13:54+0300
2023-01-11T13:54+0300
mustafa varank
ekonomi
tesla
türkiye
pazar
otomotiv
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ABD ziyareti kapsamında hafta başında teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaştı.Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/tesla-turkiye-icin-is-ilanlari-verdi-1065073559.html
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mustafa varank, tesla, türkiye, pazar, otomotiv
mustafa varank, tesla, türkiye, pazar, otomotiv
Bakan Varank: Tesla, Türkiye pazarına girmek istiyor
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Bakan Varank, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini belirterek bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
ABD ziyareti kapsamında hafta başında teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaştı.
Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor" dedi.