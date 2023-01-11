https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-varank-tesla-turkiye-pazarina-girmek-istiyor-1065630660.html

Bakan Varank: Tesla, Türkiye pazarına girmek istiyor

Bakan Varank: Tesla, Türkiye pazarına girmek istiyor

Bakan Varank, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini belirterek bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T13:54+0300

2023-01-11T13:54+0300

2023-01-11T13:54+0300

mustafa varank

ekonomi

tesla

türkiye

pazar

otomotiv

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ABD ziyareti kapsamında hafta başında teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaştı.Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221226/tesla-turkiye-icin-is-ilanlari-verdi-1065073559.html

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mustafa varank, tesla, türkiye, pazar, otomotiv