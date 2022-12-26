https://sputniknews.com.tr/20221226/tesla-turkiye-icin-is-ilanlari-verdi-1065073559.html

Tesla, Türkiye için iş ilanları verdi

Tesla, Türkiye için iş ilanları verdi

Tesla Türkiye'de kuracağı merkez için 7 farklı pozisyonda iş ilanı yayınladı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tesla

türkiye

personel

beşiktaş

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Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'de personel alımı başlattı. Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli şirket, Türkiye'deki merkezi için iş ilanları yayınladı. Beşiktaş'ta açılacağı belirtilen merkez için 7 farklı pozisyonda ilan açıldığı bildirildi. NTV'nin haberine göre Tesla'nın resmi sitesinde yer alan ilanlarda mobil servis teknisyeni, servis ve parça danışmanı gibi başvuru pozisyonları yer alıyor. Tesla'nın sahibi Elon Musk, 2018 yılında Türkiye'de faaliyete geçmek istediklerini bildirmiş, ancak sonrasında gümrük vergileri nedeniyle vazgeçtiklerini açıklamıştı.

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tesla, türkiye, personel, beşiktaş