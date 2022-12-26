https://sputniknews.com.tr/20221226/tesla-turkiye-icin-is-ilanlari-verdi-1065073559.html
Tesla, Türkiye için iş ilanları verdi
Tesla, Türkiye için iş ilanları verdi
Tesla Türkiye'de kuracağı merkez için 7 farklı pozisyonda iş ilanı yayınladı. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T23:43+0300
2022-12-26T23:43+0300
2022-12-26T23:44+0300
türkiye
tesla
türkiye
personel
beşiktaş
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Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'de personel alımı başlattı. Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli şirket, Türkiye'deki merkezi için iş ilanları yayınladı. Beşiktaş'ta açılacağı belirtilen merkez için 7 farklı pozisyonda ilan açıldığı bildirildi. NTV'nin haberine göre Tesla'nın resmi sitesinde yer alan ilanlarda mobil servis teknisyeni, servis ve parça danışmanı gibi başvuru pozisyonları yer alıyor. Tesla'nın sahibi Elon Musk, 2018 yılında Türkiye'de faaliyete geçmek istediklerini bildirmiş, ancak sonrasında gümrük vergileri nedeniyle vazgeçtiklerini açıklamıştı.
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tesla, türkiye, personel, beşiktaş
tesla, türkiye, personel, beşiktaş
Tesla, Türkiye için iş ilanları verdi
23:43 26.12.2022 (güncellendi: 23:44 26.12.2022) Abone ol
Tesla Türkiye'de kuracağı merkez için 7 farklı pozisyonda iş ilanı yayınladı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'de personel alımı başlattı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli şirket, Türkiye'deki merkezi için iş ilanları yayınladı.
Beşiktaş'ta açılacağı belirtilen merkez için 7 farklı pozisyonda ilan açıldığı bildirildi.
NTV'nin haberine
göre Tesla'nın resmi sitesinde yer alan ilanlarda mobil servis teknisyeni, servis ve parça danışmanı gibi başvuru pozisyonları yer alıyor.
Tesla'nın sahibi Elon Musk, 2018 yılında Türkiye'de faaliyete geçmek istediklerini bildirmiş, ancak sonrasında gümrük vergileri nedeniyle vazgeçtiklerini açıklamıştı.